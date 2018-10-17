24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  2. البنك الدولي يحتفي باقتحام مائة شاب مغربي سوق العمل في ألمانيا (5.00)

  3. إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)

  4. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

  5. مكملات "أوميغا-3" تحد من أعراض اضطرابات القلق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 06:40

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بأقصى شمال شرق البلاد، خاصة خلال الصباح.

كما ستلاحظ سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بأمطار جد خفيفة أحيانا بالقرب من السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، فيما ستصبح الأجواء غائمة ومصحوبة بأمطار أو زخات مطرية رعدية بكل من منطقة طنجة، والريف والسايس، والواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الممتدة شمال آسفي، وذلك ابتداء من النصف الثاني من الليل.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية خاصة خلال الصباح وبالقرب من السواحل الوسطى والجنوبية خلال الليلة الموالية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي الجهات. وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية إلى شمالية غربية بالأقاليم الجنوبية وقرب السواحل الوسطى، ومعتدلة القوة من القطاع الشرقي إلى جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي عموما في باقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 11 و18 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات والسايس وأقصى شمال البلاد والمنطقة الشرقية، وما بين 22 و28 درجة بالسواحل والسهول الأطلسية، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وسوس، والجنوب الشرقي، وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة داخل منطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة بأقصى الجنوب. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طرفاية وبوجدور،، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.