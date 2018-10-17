أساتذة يطالبون بإدراج الإنجليزية في تحضير التبريز

هسبريس من الرباط

ناشد مجموعة من أساتذة اللغة الإنجليزية بثانوية ابن الخطيب بمدينة طنجة عدداً من الهيئات الحكومية إدراجَ تخصص اللغة الإنجليزية في مباريات الدخول إلى السنة الأولى من سلك تحضير التبريز في المستقبل القريب؛ "وذلك مناصفة مع مباريات تخصصات بقية المواد الأدبية التي تدرس في العديد من مسالك الأقسام التحضيرية، كالفرنسية والترجمة والفلسفة والعربية".

وأكد الأساتذة المعنيون، في رسالة وجهوها إلى الهيئات المذكورة، أن المملكة المغربية "تتوفر على خزان هائل من الأساتذة الباحثين والمكونين والمفتشين التربويين، إلى جانب بعض الخبراء والفنيين الأجانب المستقرين بالمغرب، ممن لهم كافة الأهلية الأكاديمية لتأطير الأساتذة المبرزين في اللغة الإنجليزية".

كما أشار أساتذة اللغة الإنجليزية في مراسلتهم إلى أن طلاب الأقسام التحضيرية "سيكسبون معارف وكفايات لغوية تواصلية أفضل في لغة شكسبير في حالة ما إذا تم تأطيرهم من قبل أساتذة حاصلين على دبلوم التبريز".

يذكر أن الرسالة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، وُجهت إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.