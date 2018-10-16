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الرئيسية | جهات | تحذير .. أمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

تحذير .. أمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

تحذير .. أمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:00

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول أمطار محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 30 و50 ميليمترا، بعد غد الخميس بين الساعة الثالثة صباحا والثالثة بعد الزوال، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الأمطار ستهم كلا من طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة، وشفشاون والعرائش، والقنيطرة وسلا، والرباط ووزان، وتاونات وتازة، وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم أمطار معتدلة، قد تكون ذات طابع رعدي محليا، كلا من المضيق- الفنيدق وتطوان والصخيرات-تمارة، والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتازة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - فهد أمجد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:18
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعلها خير للبلاد والعباد والحيوان الشتاء مصدر الرحمة وطمأنة القلوب
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17
2 - ياسمين الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:37
اللهم صَيِّباً نافعا

روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»"
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