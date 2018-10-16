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كُتّاب وآراء
تحذير .. أمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأنه يرتقب نزول أمطار محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 30 و50 ميليمترا، بعد غد الخميس بين الساعة الثالثة صباحا والثالثة بعد الزوال، بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الأمطار ستهم كلا من طنجة-أصيلة والفحص-أنجرة، وشفشاون والعرائش، والقنيطرة وسلا، والرباط ووزان، وتاونات وتازة، وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم أمطار معتدلة، قد تكون ذات طابع رعدي محليا، كلا من المضيق- الفنيدق وتطوان والصخيرات-تمارة، والخميسات ومكناس وفاس ومولاي يعقوب وتازة.
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تعليقات الزوّار (2)
روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»"