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كُتّاب وآراء
ساكنة تشكو غياب الكهرماء بأكنيون ضواحي تنغير
رغم أنها لا تبعد عن مركز جماعة اكنيون الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تنغير سوى بكيلومتر واحد فقط، إلا أن ساكنة دوار امردول ازكاغ ماتزال تعيش على وقع غياب الماء الصالح للشرب بمنازلها وعدم ربطها بشبكة الكهرباء.
وقد سبق لساكنة دوار امردول ازكاغ، البالغ عددها حوالي 40 أسرة، أن "طالبت الجهات المسؤولة مرارا بحل عاجل للمشكل، عبر ربط منازلها بشبكتي الكهرباء والماء، لكن الوعود المقدمة لها لم تفعل منذ سنوات"، وفق تصريح محمد اماغوس، أحد سكان الدوار المذكور.
وعبرت الساكنة، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن سخطها من الوضع الحالي، موردة أن الجهات المسؤولة غير مهتمة بمطالبها المشروعة، معتبرة أن الأمر يستوجب تدخلا عاجلا على اعتبار أن الكهرباء والماء من ضروريات الحياة.