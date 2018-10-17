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الرئيسية | جهات | برنامج تكوين يواكب التعاونيات النسائية بجهة الشرق

برنامج تكوين يواكب التعاونيات النسائية بجهة الشرق

برنامج تكوين يواكب التعاونيات النسائية بجهة الشرق
هسبريس من وجدة
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 05:05

أطلق مجلس جهة الشرق، برنامجا لتقوية القدرات لفائدة التعاونيات النسائية، تحت عنوان "نساء الشرق في العمل"، بشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي البلجيكي، والمرصد الجهوي، ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجمعية "APEF"، وبرنامج "من أجلك".

ويهدف برنامج التكوين إلى تقوية القدرات الإنتاجية والتنافسية والتدبيرية لمسيّرات التعاونيات النسائية المستفيدات من دعم مجلس جهة الشرق، لدفعهن إلى الانتقال بمشاريعهن الصغرى إلى عالم الأعمال.

وسيصل عدد التعاونيات النسائية المرشحة للاستفادة من برنامج التكوين إلى غاية 31 دجنبر 2018، أزيد من 90 تعاونية، في حين سيبلغ عدد المستفيدات أزيد من 200 مسيرة للتعاونيات.

ويتمحور برنامج التكوين حول محاور عدة تتعلق بالتنمية الذاتية، وتسيير التعاونيات، والتدبير المالي، وتقنيات التسويق.

ويأتي إطلاق البرنامج التكويني بعد أن قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بتوقيع اتفاقيات عدة مع مجموعة من التعاونيات النسائية لتمكينها من المجال الاقتصادي والاجتماعي لنساء الجهة، ومن أجل دعم مجهوداتهن لتطوير مشاريعهن وتقوية قدراتهن الإنتاجية والتنافسية.

وستستفيد أزيد من 35 تعاونية نسائية تنتمي إلى مختلف عمالات وأقاليم الجهة من دعم مجلس جهة الشرق، من بينها 16 تعاونية في المجال الفلاحي، و18 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية، وواحدة متخصصة في مجال التربية والتكوين.

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