24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سربة نسائية بسيدي قاسم
- بعثة ميدانية توثق الثراث الصخري بطاطا وطانطان
- مغربي مطرود من الجزائر يتذكر إخوة السلاح و"ظلم ذوي القربى"
- طلبة الأقسام التحضيرية يخوضون إضرابا مفتوحا
- السوق الصينية تغري مصدرّي النبيذ المغربي عبر معرض شانغهاي
شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)
البنك الدولي يحتفي باقتحام مائة شاب مغربي سوق العمل في ألمانيا (5.00)
إقصائيات كأس إفريقيا .. "أسود الأطلس" يتعادلون في جزر القمر (5.00)
الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)
- جثث ودماء وأشلاء.. هذه تفاصيل فاجعة انقلاب "قطار بوقنادل" - (98)
- قتلى وجرحى في انقلاب قطار ضواحي سلا .. جهود الإنقاذ مستمرّة - (93)
- الخليع: 6 قتلى و86 جريحا في انقلاب قطار بين سلا والقنيطرة - (89)
- وفد حكومي يساند جرحى "قطار بوقنادل" وارتفاع يطال عدد القتلى - (67)
- مصائب ضحايا "قطار الموت" فوائد عند "مشرملين" وسائقي تاكسيات - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برنامج تكوين يواكب التعاونيات النسائية بجهة الشرق
أطلق مجلس جهة الشرق، برنامجا لتقوية القدرات لفائدة التعاونيات النسائية، تحت عنوان "نساء الشرق في العمل"، بشراكة مع مؤسسة التعاون الدولي البلجيكي، والمرصد الجهوي، ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجمعية "APEF"، وبرنامج "من أجلك".
ويهدف برنامج التكوين إلى تقوية القدرات الإنتاجية والتنافسية والتدبيرية لمسيّرات التعاونيات النسائية المستفيدات من دعم مجلس جهة الشرق، لدفعهن إلى الانتقال بمشاريعهن الصغرى إلى عالم الأعمال.
وسيصل عدد التعاونيات النسائية المرشحة للاستفادة من برنامج التكوين إلى غاية 31 دجنبر 2018، أزيد من 90 تعاونية، في حين سيبلغ عدد المستفيدات أزيد من 200 مسيرة للتعاونيات.
ويتمحور برنامج التكوين حول محاور عدة تتعلق بالتنمية الذاتية، وتسيير التعاونيات، والتدبير المالي، وتقنيات التسويق.
ويأتي إطلاق البرنامج التكويني بعد أن قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بتوقيع اتفاقيات عدة مع مجموعة من التعاونيات النسائية لتمكينها من المجال الاقتصادي والاجتماعي لنساء الجهة، ومن أجل دعم مجهوداتهن لتطوير مشاريعهن وتقوية قدراتهن الإنتاجية والتنافسية.
وستستفيد أزيد من 35 تعاونية نسائية تنتمي إلى مختلف عمالات وأقاليم الجهة من دعم مجلس جهة الشرق، من بينها 16 تعاونية في المجال الفلاحي، و18 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية، وواحدة متخصصة في مجال التربية والتكوين.