24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. شبكة تنتقد "تأخر" تقرير وفيات الخُدّج .. ومسؤول يحتمي بالقضاء (5.00)

  2. جماهير الرجاء تجذب العائلات بـ"شجّع فرقتك ومَا تخسّرش هضْرتك" (5.00)

  3. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

  4. الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)

  5. حذف وصف "الشهيدة" من قبر حياة يثير جدلا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقّف حركة القطارات يشل التنقل بين مدينتي الرباط والقنيطرة

توقّف حركة القطارات يشل التنقل بين مدينتي الرباط والقنيطرة

توقّف حركة القطارات يشل التنقل بين مدينتي الرباط والقنيطرة
هسبريس – نور الدين إكجان ( صور: ياسين بنميني)
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:40

أزمة نقل حادة بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة خلفها توقف حركة القطارات عقب حادث انقلاب قطار ببوقنادل صباح اليوم، أسفر عن قتلى وجرحى؛ إذ يرابط العديد من المواطنين، منذ ساعات، في طابور طويل أمام سيارات الأجرة الرابطة بين الرباط والقنيطرة.

وعاينت هسبريس في زنقة الدار البيضاء بحي حسان، حيث محطة طاكسيات الرباط-القنيطرة، ازدحاما شديدا ونوبات عراك متقطعة بين المسافرين، الذين اشتكوا من أنهم وجدوا أنفسهم عالقين بالعاصمة، قائلين إنهم يكابدون الأمطار والبرد القارس "دون أدنى عناية أو تنظيم، في حين كان ممكنا أن يتحرك المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تدبير الأزمة التي تسبب فيها".

واحدة من هؤلاء قالت لهسبريس: "أنا عالقة هنا منذ ساعتين من الزمن، ويطلبون منا أن ندفع أكثر من التعريفة القانونية المحددة في 15 درهما"، وزادت: "نحن نذهب عادة في القطار، لكن بعد الحادث لم نجد سبيلا سوى الاستعانة بسيارات الأجرة التي لا ندري إن كانت ستقلنا أم لا".

مواطن آخر قال في تصريح مماثل: "السائقون يطلبون 20 درهما. الجميع ينتظر منذ أزيد من 40 دقيقة دون أدنى تنظيم"، وأضاف: "أزمة النقل بادية بوضوح، والدليل هو الطابور الذي سينتظر لساعتين أو أكثر"، داعيا "السلطات إلى التدخل لتصحيح الوضع، خصوصا وأن هناك أشخاصا لهم تذاكرهم (يقصد تذاكر القطار) لكن لم يجدوا من يساعدهم".

بدوره، أورد أحد المشتكين أنه "في بعض البلدان الأجنبية يجند الناس حافلات وقطارات لتدارك الأمر، في حين هنا تعرضنا للاستغلال ولزيادة في الثمن، بحكم أن الأغلبية تود الوصول إلى منازلها بعيدا عن التأخر أو المشاكل".

من جهته، نفى سائق سيارة أجرة أي زيادة في التعريفة، وقال: "تعريفة النقل مستقرة في 15 درهما، نحن نقدر معاناة الناس جراء غياب القطار، ولا يمكن استغلالهم"، متهما "الخطافة" بالزيادة، "أما سيارات الأجرة فهي تشتغل وفق القانون المتعارف عليه"، وفق تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية وضع بعض الحافلات رهن إشارة الركاب القادمين من الدار البيضاء صوب القنيطرة، التي ظلت في انتظار المسافرين أمام محطة القطار أكدال بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الوطنية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:56
مصائب قوم عند قوم فوائد فعوض ان يساعد اصحاب النقل في التخفيف من حدة الازمة يستغلونها للزيادة في المشاكل فيرفعون الثمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - hachimi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:58
مصائب قوم عند قوم فوائد لله يرحم الناس لماتو ويصبر الاهل ديالهوم لله يصلح احوال هاد لبلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - طلعلي الدم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:59
تأملت وجوههم الشاحبة فعرفت أنهم مغاربة مسافربن أرهقهم تطرف الزمان وأنكهم شظف العيش إنهم بالفعل شعب يستحق الموت الشعب المغربي فالموت امر محتوم انشري يا هسبربيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:01
كاينة ازمة وفاجعة حقيقية.. كلشي خاصو يحس ويقدر للخدامة ولا ارباب العمل ولا الاعلام..
خاصنا نحزنو ونتضامنو ..
اجمل مشهد هو طوابير الناس المتبرعين بالدم.. اما باش ناقشو مشكل النقل ومكتب السكك الحديدية وسيارات الاجرة.. على الاقل ماشي دابا.
رأي شخصي فقط وغير ملزم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - ali الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:04
سكان العاصمة في جحيم منذ سنوات بسبب النقل العمومي ستاريوا
الصفوف في المحطات بالجملة في جميع الإتجاهات
و الشرطة تمنع الخطافة و لا تتدخل عندما يبتز الطاكسي المواطن
مثال الرباط في إتجاه الخميسات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - MR X الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:06
كما هي العادة سيارات الأجرة الكبيرة تستغل الفرصة و تضاعف الثمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - مؤسف الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:07
الله إكون في العوان الناس تمحنو وتكرفصو لاحول ولا قوة إلا بالله وهناك من البشر من يستغل هذه الظروف الصعبة فيفعل بالتسعيرة والتذاكر مايشاء يجب معاقبة المجرمين أين الرحمة ؟ أين أخلاق الإسلام ؟ ياعباد الله !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - أبو ليلى المهلهل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:08
نتائج التدبير الكارثي الفضائحي للشأن العام من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة والفاشلة و دكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة المتهافتة على لغريبة و كعب غزال في برلمان الريع والفساد في مشهد سياسي بئيس يثير التقيؤ الاشمئزاز و العزوف والنفور الشعبي العارم لدى جماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح و المقهور الذي مل وسئم من تردي أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية مما سيؤدي لا محالة إلى إنفجار إجتماعي في ظل الإحتقان و الغليان و التذمر والسخط الشعبي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
9 - rachid الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:08
اصحاب الحجارة على الطريق السيار نقلوا معركتهم الى القطارات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
10 - سناء الادريسي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:12
معذبين هاذ الشعب. لو لم يكن عدد الاغنياء تزايد لقلنا دولة فقيرة ولكنهم يلعبون باموال الشعب. حادثة سير قد تقع في اي وقت ولكن المشكل في التجهيزات. المشاريع يجب ان تبقى وسط المغرب ليستفيد الشعب من ضرائبها ولاستغلالها في تطوير عدة مجالات. كون نظمنا كاس العالم ووقع حادث داخل الملاعب اذا ستشل حركة النقل بالمغرب كله. لماذا لا تتوفر مديرية القطارت على حافلات خاصة بها بمجرد وقوع الحادث كل مسؤول يتولى مسؤوليته ويتم وضع الحافلات تحث خدمة المواطن وكأن شيئا لم يكن. اذا اتى مواطنا ليس وزيرا او ناءبا برلمانيا بمشروع حافلات لنقل المسافرين والله يرفض طلبك من اول لقاء. اما اذا اتى اسباني او فرنسي فالحال يختلف. هذا حالك يابلادي عفوا ليس العيب فيك ولكن العيب فيهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - yassine الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:13
بلاد التخلف.حادث بسيط شل الحركت في مدينتين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
12 - سلمى الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:16
أصحاب الطاكسيات كيصيدو الوجيبة و عدم النظام و التعطال كالعادة.هادي هي حالة هاد البلاد الله يعفو عليها.ولكن فالاخبار ف 2m قالو بأنه سيفطو المسافرين ف les auto cars .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - الحليم الحيران!!! الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:17
إركبوا أو لا تركبوا،إلتحقوا بمنازلكم أو ناموا في الشارع،ما يهم الدولة في هذه اللحظة هو الإستعداد في المستشفى لإستقباله وهو يزور الجرحى لتعرض الصور على القنوات العمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - عمر الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:21
أين هو الاسلام عندما تستغل أخاك المسلم لحظة ضعفه، فالفطرة البشرية قبل ان تكون مسلما تستوجب منا مساندة هؤلاء الضحايا على الاقل بعدم رفع التسعيرة او نقلهم مجانا بالنسبة لذوي السيارات الخاصة auto-stop
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.