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الرئيسية | جهات | إعصار "ليزلي" يبتعد عن المغرب.. والحرارة تتجه نحو الانخفاض

إعصار "ليزلي" يبتعد عن المغرب.. والحرارة تتجه نحو الانخفاض

إعصار "ليزلي" يبتعد عن المغرب.. والحرارة تتجه نحو الانخفاض
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:30

قال الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إن إعصار "ليزلي" الذي يحمله المحيط الأطلسي بعيد عن المغرب بنحو 800 كيلومتر.

وأفاد يوعابد بأن إعصار "ليزلي" لا يشكل أي تهديد على المنطقة، نافيا الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد يوعابد، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإعصار ابتعد عن المغرب في اتجاه شمال إسبانيا والبرتغال، وقد أثبتت الأقمار الصناعية أن سرعته تصل إلى حوالي 60 كيلومترا في الساعة".

وأضاف مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية أن "الأعاصير غالبا ما تكون في هذه الفترة الممتدة من شتنبر إلى أكتوبر، إثر التغيرات التي يشهدها المحيط الأطلسي، حيث تنطلق من غرب إفريقيا وتنتقل صوب المناطق المدارية التي تفوق درجة حرارتها 26".

وأوضح المسؤول ذاته أن "الأعاصير توجد بشكل كبير في أمريكا الشمالية والوسطى، في حين إن مناطق شمال الأطلسي التي يقع فيها المغرب لا تتجاوز درجة حرارتها 26، لكن يلاحظ أنها بدأت تنتقل نحو الشمال الغربي في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، إلا أنه على العموم لا تصل إلى حدة المناطق المدارية مثل أمريكا الشمالية والجنوبية".

وبخصوص توقعات الطقس خلال الأسبوع الجاري، أبرز يوعابد أن المملكة بدأت تعرف أجواء فصل الخريف، نتيجة التيارات البحرية التي تسبّب الأمطار، موردا أن المناطق الشمالية والشرقية ستعرف زخات مطرية ورعدية مهمة، بدءا من ليلة الأربعاء المقبلة إلى غاية يوم السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - mmmmmmm الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:50
الحمد لله على لطف الله...اللهم ارحم عبادك و بهيمتك
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40
2 - لطفك بارب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:50
الحمد الله على كل حال البردقيز عندهوم باش يقااومو داك العجب
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33
3 - الدجايجي. الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:51
الله يحفظ وصافي أما الأعاصير لا طاقة لنا بها كون دولتنا يديرها ويحكمها أشخاص غير نزيهين حتى أن بعض المدن الساحلية لا تتوفر على مستشفيات ولا حتى على أكثر من سيارة إسعاف واحدة..
المغرب مسكين غير غاذي بالآلطاف الإلهية.
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17
4 - مسلم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:57
الحمد لله ولكن يجب علينا أن نتخذ العبرة ونتوب الى الله توبة نصوحا
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48
5 - from Florida usa الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:59
il faut voir ce lui qui est passer ici en floride il a tout detruit ,il faut dire lhamdoullah parcque ca serait une catastrophe au maroc, et arreter de pleurer.
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0
6 - rim الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:04
ما كان سيخلفه الإعصار خلفه قطار المغرب اليوم!
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16
7 - مغربي حر الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:16
يا قوم إذا جاء إعصار طبيعي فمرحبا به ، لأن أخطر إعصار هو إعصار الدولة على الشعب ماكاين غير زيادة الأسعار بدون فائدة ، حفظنا و حفظكم الله ❤.
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17
8 - أبو ليلى المهلهل الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:20
إعصار ليزلي هو ليداروه البرلمانيين لغريبة وكعب غزال و الفقاس وغيرها من إمتيازات الريع البرلماني و الوزاري و السياسي إجمالا و خلاو الشعب ميت بالفقصة و كاعد على الدس
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17
9 - سلاوي.جول الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:38
الله.يدر شي تزيل.ديل الخير.فهد البلد
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1
10 - انشري يا عزيزتي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 22:45
حنا اصلا عايشين فاعصار سميتو والتهميش الفقر الهشاشة الضحك على الذقون والعثماني وجهو قاصح
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