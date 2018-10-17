24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0507:3113:1816:2418:5520:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الانتهازيون وكعكة البرلمان (5.00)

  2. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  3. دماء شباب مغاربة تتضامن مع جرحى قطار بوقنادل (5.00)

  4. القضاء يستعد لمصادرة ممتلكات العمودي لاسترداد أموال المغرب (5.00)

  5. الوكيل العام للملك يفتح بحثا قضائيا في أسباب فاجعة "قطار بوقنادل" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مقاييس الأمطار في المملكة خلال 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار في المملكة خلال 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار في المملكة خلال 24 ساعة الماضية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 12:20

تصدر إقليم تازة مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت تازة 23 ميليمترا مقابل 13 في إفران و7 في الرباط وسيدي سليمان، بينما همّت العرائش 6 ميليمترات والقنيطرة وفاس 5 ميليمترات، وسجلت في وجدة: 3 ميلمترات وفي شفشاون ميلمتران، أما أقل من مليمتر فكان بالحسيمة وتطوان وطنجة وبنسليمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.