مقاييس الأمطار في المملكة خلال 24 ساعة الماضية

هسبريس من الرباط

تصدر إقليم تازة مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأربعاء.

وتلقت تازة 23 ميليمترا مقابل 13 في إفران و7 في الرباط وسيدي سليمان، بينما همّت العرائش 6 ميليمترات والقنيطرة وفاس 5 ميليمترات، وسجلت في وجدة: 3 ميلمترات وفي شفشاون ميلمتران، أما أقل من مليمتر فكان بالحسيمة وتطوان وطنجة وبنسليمان.