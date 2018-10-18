النقل المدرسي وراء احتجاج تلاميذ نواحي شفشاون

أيوب صدور من شفشاون

خرج العشرات من تلاميذ وتلميذات الجماعة الترابية أمتار، التابعة لإقليم شفشاون، في وقفة احتجاج الأربعاء، أمام مقر الجماعة، للمطالبة بتوفير حافلات للنقل المدرسي تقيهم الظروف الصعبة التي يتنقلون فيها إلى المدرسة؛ وذلك بالتزامن مع انعقاد دورة المجلس لشهر أكتوبر.

محمد أبو يعلى، فاعل جمعوي من أبناء المنطقة، قال إن تلاميذ الجماعة من الذين يتابعون دراستهم بالسلك التأهيلي بثانوية القاضي عياض بالجبهة يعانون من نقص حاد في عدد حافلات النقل المدرسي، ما دفعهم إلى مقاطعة الدراسة والاحتجاج إلى حين الاستجابة إلى مطلبهم.

وأضاف الفاعل الجمعوي أن الجمعية المكلفة بتدبير قطاع النقل المدرسي تتوفر على سيارتين للنقل المدرسي، ولا يمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة من المتمدرسين التي تصل إلى 180 تلميذا وتلميذة، مشيرا إلى اضطرار الحافلتين إلى القيام برحلتين في اليوم بسبب الاكتظاظ والازدحام وما يرافق ذلك من مخاطر على صحة التلاميذ.

وأشار الفاعل الحقوقي، عن المرصد الوطني للإعلام والهجرة، إلى وقفة احتجاجية سابقة خاضها الغاضبون من خدمات النقل المدرسي، توجت بنيل وعد بتلقي حافلة نقل مدرسي إضافية، وهو الوعد الذي طال انتظاره، مستحضرا في الوقت نفسه الطاقة الاستيعابية للمركبة، والتي لا تتعدى 27 مقعدا، وتقل أكثر من طاقتها.

وطالب الناشط الجمعوي الجهات المختصة بضرورة توفير حافلتين كحل مستعجل في أفق إنشاء ثانوية بمركز الجماعة، لافتا الانتباه إلى أن عدد المتمدرسين مرشح للارتفاع في قادم الأيام.

وحاولت هسبريس الاتصال بالمفضل العسري، رئيس مجلس جماعة أمتار، قصد أخذ رأيه في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.