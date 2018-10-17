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الرئيسية | جهات | رياح وأمطار غزيرة تقصد عدّة مناطق في المملكة

رياح وأمطار غزيرة تقصد عدّة مناطق في المملكة

رياح وأمطار غزيرة تقصد عدّة مناطق في المملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:07

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية محليا قوية، مع هبوب رياح، غدا الخميس وبعد غد الجمعة في عدد من أقاليم المملكة.

نشرة جوية خاصة، صادرة من المديرية نفسها، قالت إن هذه الأمطار الغزيرة ستهم، يوم غد الخميس، كلا من أقاليم بنسليمان والدار البيضاء، وشفشاون والحاجب، والفحص-أنجرة والقنيطرة، والخميسات والعرائش، والمضيق- الفنيدق ومديونة، ومكناس والمحمدية، والنواصر ووزان، والرباط وسلا وسيدي قاسم، وسيدي سليمان والصخيرات- تمارة، وطنجة-أصيلة وتطوان.

وحسب النشرة فإنه من المتوقع، أيضا، أن تهم الأمطار الغزيرة، يوم غد الخميس بين الساعة الحادية عشرة صباحا والتاسعة مساء، كلا من بركان وفكيك وجرادة، ووجدة- أنجاد وتاوريرت.

أمطار محليا قوية، مقاييسها المرتقبة بين 20 و50 ميليمترا ستهم، يوم غد الخميس من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الثالثة صباحا من يوم الجمعة، كلا من أقاليم بنسليمان وبرشيد والدار البيضاء، والجديدة والقنيطرة والخميسات، ومديونة والمحمدية والنواصر، والرباط والرحامنة وسلا، وسطات وسيدي بنور وسيدي سليمان والصخيرات- تمارة.

مديرية الأرصاد الجوية شددت على أن هذه الزخات المطرية تكون، في غالب الأحيان، مصحوبة بهبوب رياح عاصفية وتساقط حبات البرد، مع إمكانية تجاوز كميات التساقطات المرتقبة محليا.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - chtatata الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:18
الله يعطيها على قد النفع . اللهم آمين
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