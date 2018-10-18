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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة وممطرة، حيث ستهم أمطار أو زخات رعدية أحيانا قوية النصف الشمالي للبلاد.
ويرتقب كذلك تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.
وستهم سحب منخفضة وكتل ضبابية جوار السواحل الوسطى والجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي الجهات الأخرى.
وستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية إلى شمالية غربية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب- الشرقي، وستهب من القطاع الغربي عموما فيما تبقى من المناطق الأخرى ، على أن تتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية والجنوب- الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و11 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 19 و26 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد. وستكون ما بين 11 و18 درجة بباقي الأنحاء الأخرى.
وستعرف درجات الحرارة العليا انخفاضا ملموسا بأغلبية مناطق البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور، وهادئا بباقي السواحل الأخرى.