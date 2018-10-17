عودة جزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة

هسبريس - و.م.ع

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزاحة جميع عربات القطار الذي انحرف عن سكته ببوقنادل، مبرزا أنه تم إخلاء السكة الأولى، مما سمح بالعودة الجزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم.

وأضاف المكتب، في بلاغ، أن الأشغال مازالت متواصلة من أجل إعادة تشغيل السكتين الأخريين حتى تعود حركة السير إلى حالتها الطبيعية.

ودعا المكتب زبناءه إلى الاستعلام بالمحطات أو عبر مركز الاستعلام 2255 لطلب المعلومات قبل السفر.