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الرئيسية | جهات | عودة جزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة

عودة جزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة

عودة جزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:25

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أنه تمت إزاحة جميع عربات القطار الذي انحرف عن سكته ببوقنادل، مبرزا أنه تم إخلاء السكة الأولى، مما سمح بالعودة الجزئية لحركة القطارات بين سلا والقنيطرة ابتداء من الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم.

وأضاف المكتب، في بلاغ، أن الأشغال مازالت متواصلة من أجل إعادة تشغيل السكتين الأخريين حتى تعود حركة السير إلى حالتها الطبيعية.

ودعا المكتب زبناءه إلى الاستعلام بالمحطات أو عبر مركز الاستعلام 2255 لطلب المعلومات قبل السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلام الصويري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:43
الاهتمام الكلي لمشروع المشؤوم الطجفي المفروض واهمال كلي للخدمات الاخرى هي سبب الكوارث في هذه المؤسسة المفلسة والباقية تاتي لا قدر الله لانها اصبحت يتيمة دون موارد تذكر .
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2 - زكرياء المغربي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:58
يجب مساءلة محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ووزير التجهيز و النقل واللوجستيك والماء عبدالقادر اعمارة حول سبب وقوع حادثة القطار التي وقعت في سيدي الطيبي بين سلا والقنيطرة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحادثة لعدم القيام بواجبهم
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1
3 - wood الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:40
المخزن يسابق الزمن لعودة الأمور الى ما كانت عليه ليس لتوفير النقل للمواطنين بل لان ألة حلبهم قد توقفت ، فليس هناك لا تحقيق و لا تحديد المسؤوليات و لا معرفة اسباب الحادث فقط على المواطنين ان يعودوا لإستعمال هذه القطارات المتهالكة و الخدمة الرديئة و غلاء التداكر كأن المخزن يقدم لهم خدمة مجانية !!!
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4 - عزيز الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 17:42
زعما الناس يقدرو اركبو من شدة الخوف في هاد المقطع في هده الايام
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