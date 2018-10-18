24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. مختبر الشرطة العلمية والتقنية ينال شهادة الجودة (5.00)

  2. المدير الرياضي لـ"شالكه04" يتوعد بتوبيخ منديل (5.00)

  3. فاعلون يناقشون آفاق ترسيم الأمازيغية في ذكرى "خطاب أجدير" (5.00)

  4. سلطات ويسلان تشن حملة لتحرير الملك العمومي (5.00)

  5. عملية إزاحة "قطار بوقنادل" تقترب من تحرير السكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | المحرشي ينتقد إلغاء بناء مستشفى إقليمي بوزان

المحرشي ينتقد إلغاء بناء مستشفى إقليمي بوزان

المحرشي ينتقد إلغاء بناء مستشفى إقليمي بوزان
أيوب صدور من وزان
الخميس 18 أكتوبر 2018 - 03:05

التمس العربي المحرشي، رئيس مجلس إقليم وزان، من البرلمانيين والمستشارين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، عقد لقاء عاجل لدراسة ملابسات إلغاء وزارة الصحة صفقة مشروع بناء مستشفى متعدد التخصصات، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة قصد تمكين ساكنة إقليم وزان من حقها في الاستفادة من بناء هذه المؤسسة الاستشفائية.

وأضاف القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمجلس، "تلقينا باستياء عميق خبر إلغاء صفقة بناء المستشفى الإقليمي لوزان، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، التي أجراها برلمانيو ومستشارو الإقليم طيلة السنوات الأخيرة مع وزيري الصحة السابق والحالي".

وأشار المسؤول الإقليمي إلى اقتناء المجلس الذي يرأسه وعاء عقاريا قصد بناء وتشييد المستشفى على مساحة 8 هكتارات و30 آر لاحتضان المشروع، الذي تم وضعه رهن إشارة وزارة الصحة، مذكرا باتفاق ومحضر رسمي تم بموجبه إسناد مهمة تشييد هذه المؤسسة الصحية إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

وأضاف المحرشي، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "لقد استبشرنا خيرا بالاتفاق الذي تم مع وزارة الصحة من أجل انطلاق ورش بناء هذه المؤسسة الاستشفائية شهر مارس 2018"، قبل أن يستدرك بأنه "اتضح أن هناك نية مبيتة في إقصاء إقليم وزان من الاستفادة من حق الولوج للخدمات الصحية".

وتابع "رغم الاتصالات الجارية مع وزير الصحة الحالي بخصوص تنفيذ الاتفاق المتعلق ببناء المستشفى الإقليمي لوزان أواخر هذه السنة، فوجئنا مساء أمس بإلغاء هذه الصفقة وبدون مبررات منطقية".

واعتبر المستشار البرلماني أن هذه المستجدات الجديدة تعاكس التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين وتجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن الانتهازية السياسية في التعاطي مع مطالب الساكنة وحرمانها من أبسط حقوقها الدستورية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع قرار إلغاء مشروع المستشفى الإقليمي بوزان، داعين إلى النضال والخروج إلى الشارع لتلبية مطلبهم العادل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.