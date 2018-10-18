أعلى مقاييس تساقطات الـ24 ساعة الماضية بطنجة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء 17 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018:

- طنجة: 16 ملم - الرباط: 15 ملم - الدار البيضاء أنفا: 13 ملم - سطات: 8 ملم -سيدي سليمان: 7 ملم - العرائش: 6 ملم - تطوان: 5 ملم-النواصر وفاس: 4 ملم - المحمدية: 3 ملم - القنيطرة: ملمتران - الجديدة وآسفي ومكناس وإفران وطانطان: ملمتر واحد - تازة: أقل من ملمتر