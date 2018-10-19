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دعم جهود تأهيل مدينة تازة بـ113 مليون درهم

دعم جهود تأهيل مدينة تازة بـ113 مليون درهم
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 04:20

بلغ مجموع الاعتمادات المالية التي تم رصدها لبرنامج تأهيل جماعة تازة في إطار سياسة المدينة، خلال الفترة ما بين 2017 – 2020، حوالي 113.6 مليون درهم.

وتساهم في هذا البرنامج التنموي وزارة السكنى وسياسة المدينة بـ72.1 مليون درهم فيما تساهم جماعة تازة ب 41.5 مليون درهم.

وتشمل هذه الاعتمادات تهيئة المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة، و الطرق وملعب رياضي للقرب، والتجديد الحضري للمدينة وتأهيل حديقة الأطفال، وتهيئة ضفاف واد جعونة وأزقة المدينة العتيقة، وتأهيل مجموعة من الأحياء.

وحسب المديرية الاقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة فإن هذا البرنامج يهدف الى المساهمة في الرفع من مستوى استفادة ساكنة تازة من الخدمات الأساسية والاجتماعية، على قدم المساواة، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز فرص الشغل، والقدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية التي يزخر بها الاقليم.

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