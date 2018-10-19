24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الروتبي لاعب رجاوي يستعين بخدمات طبيب نفسي
- البطائق البنكية بالمغرب تتجاوز 15 مليونا .. والمعاملات في ارتفاع
- المخدرات تورط ثلاثة أشخاص نواحي تارودانت
- السيول تهدد أراضي فلاحين بضواحي أكنيون بتنغير
- "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف"
لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)
- أخنوش: مخطط "المغرب الأخضر" يخلق رُبع مليون وظيفة إضافية - (132)
- النقابات ترفض مقترح زيادة 400 درهم .. وتُطالب برفع "السميك" - (94)
- تدوينة "شهيدة الهجرة" تحبس ناشطا إعلاميا سنتين بمدينة تطوان - (80)
- "مالية 2019" .. هذا ما يعد به العثماني لتحسين معيشة المغاربة - (74)
- إشراق .. طالبة ماستر أجهض "قطار الموت" فرحها بمستقبل باهر - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دعم جهود تأهيل مدينة تازة بـ113 مليون درهم
بلغ مجموع الاعتمادات المالية التي تم رصدها لبرنامج تأهيل جماعة تازة في إطار سياسة المدينة، خلال الفترة ما بين 2017 – 2020، حوالي 113.6 مليون درهم.
وتساهم في هذا البرنامج التنموي وزارة السكنى وسياسة المدينة بـ72.1 مليون درهم فيما تساهم جماعة تازة ب 41.5 مليون درهم.
وتشمل هذه الاعتمادات تهيئة المدخلين الشمالي والجنوبي للمدينة، و الطرق وملعب رياضي للقرب، والتجديد الحضري للمدينة وتأهيل حديقة الأطفال، وتهيئة ضفاف واد جعونة وأزقة المدينة العتيقة، وتأهيل مجموعة من الأحياء.
وحسب المديرية الاقليمية لوزارة السكنى وسياسة المدينة فإن هذا البرنامج يهدف الى المساهمة في الرفع من مستوى استفادة ساكنة تازة من الخدمات الأساسية والاجتماعية، على قدم المساواة، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز فرص الشغل، والقدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية التي يزخر بها الاقليم.