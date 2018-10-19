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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة وممطرة، خصوصا الليلة القادمة بالبوغاز، الريف الواجهة المتوسطية، السواحل والسهول شمال آسفي، مرتفعات الأطلس المتوسط والشمال الشرقي.
كما يرتقب تشكل الجريحة بالمرتفعات خلال الصباح، فيما ستهم سحب منخفضة مع قطرات متفرقة السواحل الوسطى، وذلك خلال الصباح والليل.
وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي الجهات، بينما ستهب الرياح قوية نوعا ما شمالية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وستهب من القطاع الشرقي بالبوغاز ومنقلبة في باقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية بداخل أقاليمنا الجنوبية.
أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 إلى 15 درجة بشمال الوسط والجنوب الشرقي، وما بين 15 و22 درجة بجنوب البلاد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والهضاب الشرقية، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي، وما بين 22 إلى 27 درجة بالوسط والجنوب السرقي، وما بين 25 إلى 34 درجة بالجنوب.
وبخصوص حالة البحر، فسيكون هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان بين العرائش وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.