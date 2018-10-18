منتخبو الكارة ينجحون في إقالة رئيس الجماعة

هسبريس - عبد الإله شبل

صوت أعضاء المجلس الجماعي لبلدية الكارة التابعة لإقليم برشيد، اليوم الخميس، على ملتمس إقالة الرئيس محمد مكرم.

وصادق 23 عضوا من الأغلبية والمعارضة من أصل 27 عضوا على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس محمد مكرم، إثر إدراجها من طرف عامل إقليم برشيد بعد رفعه دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية قبل أيام.

ووجد الرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة نفسه محاصرا من طرف أعضاء حزبه قبل الآخرين، والذين طالبوا باستقالته نظرا لاستفراده بالتسيير.

وكان عامل إقليم برشيد تقدم بشكاية استعجالية لدى المحكمة الإدارية، مطالبا بإدراج نقطة الإقالة بعد تقديم 25 عضوا من أصل 27 ملتمسا في ذلك، مشددا على وجوب شمول الأمر المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل.

ورفض الرئيس محمد مكرم إدراج ملتمس إقالته في الدورة التي عقدت في الرابع من الشهر الجاري، الأمر الذي دفع السلطات العاملية إلى تطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل دورية وزارة الداخلية.

ولم تؤت التدخلات التي قام بها البرلماني عبد الرحيم الكاميلي، الذي يشغل منسقا إقليميا لحزب الأصالة والمعاصرة ببرشيد، أكلها، إذ رغم نزوله بثقله لإقناع الأعضاء بالتراجع عن خطوتهم إلا أنه فشل في المهمة.

ودخل أعضاء المجلس الجماعي، المكون من أحزاب "البام" والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، في صراع حاد، جعل غالبيتهم يطالبون بعزل الرئيس محمد مكرم بسبب ما أسموه "الانفرادية في اتخاذ القرارات".

وسبق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي أن نظموا وقفة احتجاجية، أعربوا من خلالها عن تذمرهم من "تماطل الرئيس في تنفيذ العديد من مقررات المجلس المتخذة خلال الدورات السابقة، سواء كانت عادية أو استثنائية"، وقيامه "بإعداد جداول الأعمال دون إشراك النواب، مخالفا بذلك المادة 41 من القانون التنظيمي".