أكادير تستقبل قضائيين من بوركينافاسو والسودان

رشيد بيجيكن من أكادير

استقبل وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير، إدريس عينوس، ورئيس المحكمة، مولاي علي إدهمو، بالإضافة إلى النائب الأول لوكيل الملك ورؤساء المصالح بالمرفق القضائي ذاته، وفدين قضائييْن من دولتي بوركينافاسو والسودان، الخميس، بمقر المحكمة الابتدائية لأكادير.

حلول البعثتيْن القضائيتين من دولتي بوركينافاسو والسودان بأكادير، جاء في إطار زيارتهما إلى المغرب، الممتدة من 7 إلى 20 أكتوبر الجاري، حول موضوع التفتيش التقني للمصالح القضائية. وهي الزيارة التي تدخل ضمن توسيع آفاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المغرب والدول الإفريقية، بهدف تعزيز مكانة المملكة المغربية في إفريقيا ومنظمة الاتحاد الإفريقي بمختلف هياكلها السياسية والاقتصادية والقضائية وغيرها.

واطلع الوفدان البوركينابي والسوداني، خلال هذا اللقاء، على تجربة المغرب في مجال تحديث الإدارة القضائية ودعم حكامتها، بالإضافة إلى الوقوف على مسلسل إصلاح منظومة القضاء، حيث أشادا بتجربة المغرب، وريادته على المستوى الإفريقي، داعين إلى الاستفادة من هذه الخبرة، وإلى بلورة مشروع مشترك يراعي تطلعات البلدين في هذا المجال.

وكانت المناسبة فرصة لاطلاع المسؤولين القضائيين سالفي الذكر على مسار المحكمة الابتدائية بأكادير، باعتبارها المحكمة الوحيدة التي دشنها الملك محمد الخامس في سنة 1959، بالإضافة إلى الوقوف على مشروع ترميمها، ومشروع رقمنة المحكمة الذي أعلنت عنه وزارة العدل.

يشار إلى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الجعفري، والوكيل العام بها، عبد الكريم الشافعي، كانا قد عقدا، الأربعاء، لقاء مماثلا باستئنافية أكادير، تناول سبل التعاون بين المغرب وكل من بوركينافسو والسودان في المجال القضائي، واطلاع الوفدين على تجربة عمل استئنافية أكادير.