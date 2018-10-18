ترقب زيارة ملكية يؤجل دورة مهرجان مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أعلنت جماعة مكناس، الخميس، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها قررت تأجيل تنظيم النسخة الثالثة لمهرجان مكناس، التي كان مزمعا تنظيمها ما بين 23 و27 من شهر أكتوبر الجاري، إلى تاريخ لاحق من السنة الجارية.

وجاء اتخاذ قرار التأجيل خلال اجتماع لمكتب مجلس جماعة مكناس، ترأسه العمدة عبد الله بووانو، الأربعاء، وتمت خلاله، فضلا عن مناقشة مجموعة من النقط، على رأسها تلك المتعلقة باستئناف أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، تدارس النقطة المتعلقة بمهرجان مكناس في نسخته الثالثة.

وأوضح رشيد الطالبي، النائب الأول لعمدة مكناس، أن تأجيل النسخة الثالثة لمهرجان مكناس مرتبط بترقب العاصمة الإسماعيلية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لما وصفه بالحدث السعيد، ملمحا إلى أن المدينة على موعد مع زيارة ملكية وشيكة.

وأفادت مصادر هسبريس أن مدينة مكناس شهدت مع مطلع الأسبوع الجاري تردد سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، عليها للوقوف شخصيا على الاستعدادات التي تسبق الزيارة الملكية المنتظرة.