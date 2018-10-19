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تدشين مقر جديد للمعهد الثقافي الفرنسي بوجدة

تدشين مقر جديد للمعهد الثقافي الفرنسي بوجدة
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:18

دشّن كل من سفير فرنسا بالمغرب "جون فرنسوا جيغو"، والمديرة العامة للمعهد الفرنسي بالمغرب "كليليا شوفغيي"، أمس الخميس بوجدة، مقرّا جديدا للمعهد، بحضور والي جهة الشرق معاذ الجامعي، ورئيس الجهة عبد النبي بعوي.

ويضم المقر الجديد، وفقا لبلاغ صادر عن المعهد، مكتبة وسائطية مفتوحة في وجه العموم، تحتوي على حوالي 1700 مرجع، موزعة بين كتب وجرائد ومجلات وأقراص صلبة.

كما تتميز فصول الدراسة، يضيف البلاغ، "بتوفرها على تجهيزات من المستوى العالي، خصوصا قاعة المعلوميات، حيث يمكن للمتلقي الاستفادة من كافة المستجدات في هذا الباب، وبطرق حديثة".

وتابع بلاغ المعهد بأن المقر الجديد يحتوي على قاعة عروض يمكنها استيعاب مئات الحاضرين، إضافة إلى استضافة مختلف الاجتماعات واللقاءات.

كما أن البناية الجديدة تضم مكاتب أنشئت خصيصا من أجل التبادل بين كل من وجدة وليل، على مستوى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، والجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Morocco الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 14:03
نحن كمغاربة ، نريد إيقاف التبعية لفرنسا ولغتها وثقافتعا، اذا كنتم تريدون حقا الخير للمغاربة اتجهوا نحو لغة العلم والمعرفة ، الإنجليزية يا سادة ، لكني أعلم أن فرنسا وأتباعها في المغرب لن يقبلوا بهذا لأن فرنسا لازالت تريد الرضاعة من خيرات المغرب
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