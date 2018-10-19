نشرة خاصة: أمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة

هسبريس - و.م .ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب نزول أمطار قوية محليا يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار القوية ستهم، اليوم الجمعة من الساعة الواحدة بعد الزوال حتى التاسعة مساء، أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، وبنسليمان، والخميسات، وخريبكة، ومكناس، والحاجب، ومولاي يعقوب، وسطات، والرحامنة، وسيدي بنور، والجديدة، وخنيفرة، وبني ملال.

كما يرتقب تهاطل أمطار قوية، من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى زوال غد السبت، بأقاليم المضيق- الفنيدق، والفحص- أنجرة، وتطوان، وطنجة وآسفي.

وحسب المصدر ذاته، يحتمل أن تهم زخات معتدلة أيضا أقاليم الحاجب، ومولاي يعقوب، وقلعة السراغنة، وطنجة، والدار البيضاء.