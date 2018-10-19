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الرئيسية | جهات | نشرة خاصة: أمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة

نشرة خاصة: أمطار قوية بعدد من أقاليم المملكة
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 12:58

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب نزول أمطار قوية محليا يومي الجمعة والسبت بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة، أن هذه الأمطار القوية ستهم، اليوم الجمعة من الساعة الواحدة بعد الزوال حتى التاسعة مساء، أقاليم سيدي قاسم، وسيدي سليمان، وبنسليمان، والخميسات، وخريبكة، ومكناس، والحاجب، ومولاي يعقوب، وسطات، والرحامنة، وسيدي بنور، والجديدة، وخنيفرة، وبني ملال.

كما يرتقب تهاطل أمطار قوية، من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى زوال غد السبت، بأقاليم المضيق- الفنيدق، والفحص- أنجرة، وتطوان، وطنجة وآسفي.

وحسب المصدر ذاته، يحتمل أن تهم زخات معتدلة أيضا أقاليم الحاجب، ومولاي يعقوب، وقلعة السراغنة، وطنجة، والدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - قلب الأسد الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 13:05
الشتاء نعمة من بين النعم التي لاتحصى ولا تعد اللهم عرفنا نعمك يارب بداومها ليس بزوالها "وجمعة مباركة للجميع"
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86
2 - عبدالقادر أسليم الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 14:11
الله يعطينا الشتاء على قد قوادسنا
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2
3 - Tafouk الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 14:16
الحمد الله هاد العام تهاطلت أمطار الخير باكرا في شهر نونبر الله اعطيها لنا على قد النفع
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