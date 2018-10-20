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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تنزل أمطار أو زخات رعدية محليا بالسواحل والسهول الأطلسية شمال الصويرة، وهضاب الفوسفاط ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية وكذا الريف الغربي.
وستعطي أجواء غائمة جزئيا زخات متفرقة بأقصى الجنوب، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي الجهات.
أما الرياح فستهب معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وضعيفة متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي. وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 03 و08 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا، وما بين 08 و14 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 15 و22 درجة بحنوب البلاد .
أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالشمال وبالوسط والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وما بين 25 و23 درجة بالجنوب .
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة والرباط وما بين طرفاية والكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.