مشروع "دار الطالبة" يراوح مكانه بقرية الزواقين

أيوب صدور من وزان

"قالُّوا بّاك طاح، قالُّوا من الخيمة خرج مايْل"، مثل شعبي ينطبق على منشأة دار الطالبة بقرية الزواقين، التابعة لجماعة سيدي رضوان بإقليم وزان؛ البناية التي كتب لها أن تبقى على حالها لأزيد من سنتين دون أن تفتح أبوابها لنزيلات قرويات ينتظرن تدشينها بفارغ الصبر.

فلاش باك

في 11 نونبر 2015 أشرف جمال العطاري، عامل إقليم وزان السابق، على هامش الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، على وضع الحجر الأساس لبناء دار الطالبة بالزواقين على مساحة تصل إلى 600 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بـ2018342,92 درهما؛ وهو المشروع الذي كان من المنتظر أن يرى النور في ظرف 6 أشهر، في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة سيدي رضوان ومندوبية التعاون الوطني بإقليم وزان.

وقيل حينها إن المشروع يضم مجموعة من المرافق ذات البعد الاجتماعي التنموي، ويأتي في إطار تعزيز المقاربة التشاركية والبنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية ذات الأولوية، للحد من معاناة اليومية للفتاة القروية، خاصة تلك المنحدرة من أسر معوزة بهدف تشجيع تمدرسها ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

توقف غير مبرر

انطلاق الأشغال بالمنشأة المذكورة لم يمر دون إبداء ملاحظات نوعية عن مكان اختيار البقعة الأرضية المخصصة لدار الطالبة بقرية الزواقين، إذ طالب الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ بإعادة النظر في الموقع المخصص لبناء دار الطالبة، على اعتبار أن القطعة الأرضية المخصصة لبناء هذه المؤسسة الاجتماعية تجاور سوقا أسبوعيا، واصفا قرار اختيارها بـ"غير الموفق"، بسبب البعد عن موقع الثانوية الإعدادية، ما سيجعل من المنشأة فضاء معزولا وعرضة للمتحرشين، وهو ما لم يتم أخذه بعين الاعتبار، رغم تقديم مقترح بديل تلتزم فيه الجمعية بتوفير قطعة أرضية تتوسد أسوار الإعدادية التي ستتابع فيها قاطنات دار الطالبة دراستهن.

بعد ثلاث سنوات على انطلاق إنجاز هذا الورش، لازالت دار الطالبة مقفلة في وجه الفئة المستهدفة منها، لأسباب مجهولة، عصفت بآمال وطموحات المتمدرسات وأولياء أمورهن. وفي انتظار انفراج قد يأتي وقد لا يبرز بالمرة، وحدها التماسيح والعفاريت تمرح في فضاء البناية.

هسبريس زارت قرية الزواقين لمعاينة المؤسسة الاجتماعية التي لازالت خارج نطاق الخدمة، والتي راهنت عليها الساكنة لإيواء التلميذات المنحدرات من الدواوير المجاورة وتتابعن دراستهن بإعدادية القرية بهدف المساهمة في التخفيف من معاناة هذه الفئة من التلميذات والتقليص من نسبة الهدر المدرسي في صفوفهن ..غير أن شيئا من هذا لم يحدث سوى هدر المال العام.

قرب السوق الأسبوعي، تبرز البناية الكبيرة لتثير انتباه المارة، بناية جديدة من الإسمنت تم طلاء جدرانها بأبيض يسر الناظرين، رغم غياب أي معلومات عنها ولا مدة الأشغال بها ولا الغلاف المالي المرصود لها. كما تغيب أسماء الشركاء، على غرار غياب العلم الوطني واسم المؤسسة الاجتماعية التي أضحت تتآكل يوما بعد يوم بفعل عوامل المناخ، حتى أصبحت مكانا موحشا.

المعلومة غائبة

هسبريس استقت آراء الكثير من المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي بقرية الزواقين، والذين يتساءلون اليوم عن مآل المشروع المتوقف، الذي يغيب عنه الربط بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشرب، وأجمع غالبيتهم على أهميته باعتباره قيمة مضافة لقرية العلماء، في حين رفضوا بقاءه عبارة عن أطلال لا يقدم خدماته لمن هن في أمس الحاجة إليه، وطالبو بضرورة "تحرّك النّخب القوية باعتبارها المعني الأول من أجل إخراج المشروع للوجود بعد سنوات من التعطيل".

وقد تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، نجيم لمراني، الذي رحب باللقاء بمكتبه، غير أنه رفض الإدلاء بأي معلومة عن المشروع المتوقف ولا الغلاف المالي المخصص للمؤسسة الاجتماعية، ولا عن موعد افتتاحها؛ كل ما كان يردده أثناء حوار قصير أن المشروع قيد الإنجاز وأن الأشغال تقدمت بنسبة 95 بالمائة، في ولا ينقصه سوى 5 بالمائة ليكون جاهزا!