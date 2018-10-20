"الجرار" يستنكر التدبير الانفرادي لشؤون البيضاء

هسبريس من الرباط

هاجم فريق حزب الأصالة والمعاصرة عمدة العاصمة الاقتصادية، متهما إياه بإقصاء المعارضة في تدبير شؤون الدار البيضاء، منددا بـ "التسيير العشوائي" و"التدبير الانفرادي" للقضايا التي تهم المواطنين.

وقال فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة البيضاء إن "دار لقمان مازالت على حالها، والعمدة عبد العزيز العماري وأغلبيته ماضية في غيّها وتسلطها، باسم الآلية الديمقراطية ومنطق الأغلبية العددية".

وأضاف فريق حزب "الجرار" بمجلس العاصمة الاقتصادية، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "يتأكد بالملموس كمعارضة هادفة داخل المجلس الجماعي أن التدبير التشاركي والمنهجية التشاورية ما هي سوى كلام ليل يمحوه النهار".

وأوضح فريق "البام" بالمجلس الجماعي، عقب الجولة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة يوم الخميس الماضي، أن "العقلية التسلطية هي السائدة في تدبير شؤون مدينة البيضاء، وهو ما دفعنا إلى دق ناقوس الخطر من خلال انسحابنا من أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، ومن خلال بياناتنا ورسائلنا التي سلطنا من خلالها الضوء على الأوضاع المتردية التي تعرفها العاصمة".

وأبرز فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بلغة شديدة اللهجة، أن "السخط والتذمر باد لدى سكان البيضاء، وقد بلغ مستويات كبيرة، الأمر الذي تؤكده الوقفة الاحتجاجية التي نفدّها أعضاء تحالف حماية البيئة خلال انعقاد دورة المجلس، احتجاجا على غياب رؤية واضحة لمعالجة ملف مطرح مديونة والتأخر الحاصل في إغلاقه".

واستنكر البيان ذاته "التهميش والإقصاء الممنهج" الذي يقوم به العمدة، متوعدا بخوض معركة الكرامة للدفاع عن حقوق الساكنة البيضاوية، "من خلال العمل على فتح مجموعة من الاختلالات التي تسبب فيها التسيير العشوائي والأخطاء التدبيرية التي غرق فيها المكتب المسير للجماعة الحضرية"، يقول الفريق.