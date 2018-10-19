24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إشكالات "الإسلام المغربي" .. هكذا توافق الناس على روافد التدين
- الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال"
- الكاتب والسلطان .. صراع الأفكار والأشخاص
- الشرطة بين الأمس واليوم
- عن الأمازيغية والأحزاب السياسية
الإسبان يقتحمون قلاع المسلسلات الأمريكية الحصينة في "بيت المال" (5.00)
فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)
"قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)
- الملك يكلّف أخنوش ببلورة تصور استراتيجي شامل للتنمية الفلاحية - (85)
- القصة الكاملة لقطع رأس خمسيني والتنكيل بجثته في غابة بالمحمدية - (77)
- المغرب يستدعي سفير العراق احتجاجاً على عرض فيلم ضد الصحراء - (64)
- تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير - (61)
- أطباء القطاع الخاص يطلبون الكرامة ومحاربة المشعوذين و"العشابة" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن في مدينة سلا يجر انتقادات على "البيجيدي"
في الوقت الذي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها بصدد اتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مستوى الأمن الإقليمي، عبر إعادة الهيكلة التنظيمية للأمن بالمدينة وخلق دينامية أمنية متقدمة وإنشاء مفوضيات للشرطة وتكثيف التغطية الأمنية، خرجت شبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها ببلاغ تدعو فيه إلى تنظيم لقاء دراسي لبحث مظاهر العنف والتحديات المرتبطة بالأمن في سلا.
وربط متتبعون للشأن المحلي بمدينة سلا اختيار موضوع العنف والأمن في الوقت الراهن، وبرمجة يوم دراسي لمناقشته، وإصدار بلاغ في شأنه على الموقع الرسمي لـ"البيجيدي"، بمحاولة شبيبة الحزب صرف الأنظار عن إخفاق قادة هذا الحزب على مستوى الحكامة وتدبير الشأن المحلي بالمدينة، عبر تهريب النقاش العمومي وتعليق أوضاع المدينة على "مشجب الأمن".
فئة من المتفاعلين مع البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن شبيبة العدالة والتنمية تعاملت مع الأوضاع المحلية لمدينة سلا تحت شعار "اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، مضيفة أنه عوض أن تنتقد هذه الشبيبة ضعف أداء حزبها، الذي يتولى رئاسة المجلس البلدي لمدينة سلا، ويرأس أغلب المقاطعات التي تتألف منها جماعة سلا، اختارت أن ترمي الكرة في ملعب الأمن من أجل دغدغة مشاعر الساكنة بعيدا عن مسؤوليات مدبّري الشأن المحلي.
واستغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المناسبة لتذكير حزب العدالة والتنمية، ومعه شبيبته الداعية إلى يوم دراسي حول العنف، بـ"فشله الذريع في حل مشاكل الإنارة العمومية والولوجيات وتأمين حق الساكنة في الخدمات بمختلف مجالاتها، إضافة إلى ما تعرفه مدينة سلا من مشاكل على مستوى النظافة والصحة والفضاءات الخضراء وتبليط الأزقة والشوارع".
وتساءل متتبعون للشأن السلاوي عن قدرة شبيبة "المصباح" على مناقشة موضوع الأمن وتقديم إجابات دقيقة عن السياسة الأمنية، هي التي عجزت عن تدارس واقع المدينة على مستوى الخدمات المحلية، التي تبقى على عاتق الهيئات المنتخبة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، وتفادت التطرق إلى مسؤوليات المجلس البلدي فيما تعيشه المدينة من مشاكل.
وذهب آخرون إلى اعتبار أن الظاهر من النشاط المزمع تنظيمه هو الرغبة في خدمة الساكنة ومناقشة مشاكلها، إلا أن باطنه يخفي أهدافا سياسية مختلفة، منها الركوب على المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، وأن توفّر الشبيبة لنفسها الفرصة لكي تدّعي مستقبلا بأن ما تحقق على المستوى الأمني جاء نتيجة لمساعيها وتحركاتها وأنشطتها الحزبية.