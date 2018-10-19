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الأمن في مدينة سلا يجر انتقادات على "البيجيدي"

الأمن في مدينة سلا يجر انتقادات على "البيجيدي"
هسبريس من سلا
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:03

في الوقت الذي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها بصدد اتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مستوى الأمن الإقليمي، عبر إعادة الهيكلة التنظيمية للأمن بالمدينة وخلق دينامية أمنية متقدمة وإنشاء مفوضيات للشرطة وتكثيف التغطية الأمنية، خرجت شبيبة حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها ببلاغ تدعو فيه إلى تنظيم لقاء دراسي لبحث مظاهر العنف والتحديات المرتبطة بالأمن في سلا.

وربط متتبعون للشأن المحلي بمدينة سلا اختيار موضوع العنف والأمن في الوقت الراهن، وبرمجة يوم دراسي لمناقشته، وإصدار بلاغ في شأنه على الموقع الرسمي لـ"البيجيدي"، بمحاولة شبيبة الحزب صرف الأنظار عن إخفاق قادة هذا الحزب على مستوى الحكامة وتدبير الشأن المحلي بالمدينة، عبر تهريب النقاش العمومي وتعليق أوضاع المدينة على "مشجب الأمن".

فئة من المتفاعلين مع البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن شبيبة العدالة والتنمية تعاملت مع الأوضاع المحلية لمدينة سلا تحت شعار "اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، مضيفة أنه عوض أن تنتقد هذه الشبيبة ضعف أداء حزبها، الذي يتولى رئاسة المجلس البلدي لمدينة سلا، ويرأس أغلب المقاطعات التي تتألف منها جماعة سلا، اختارت أن ترمي الكرة في ملعب الأمن من أجل دغدغة مشاعر الساكنة بعيدا عن مسؤوليات مدبّري الشأن المحلي.

واستغل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المناسبة لتذكير حزب العدالة والتنمية، ومعه شبيبته الداعية إلى يوم دراسي حول العنف، بـ"فشله الذريع في حل مشاكل الإنارة العمومية والولوجيات وتأمين حق الساكنة في الخدمات بمختلف مجالاتها، إضافة إلى ما تعرفه مدينة سلا من مشاكل على مستوى النظافة والصحة والفضاءات الخضراء وتبليط الأزقة والشوارع".

وتساءل متتبعون للشأن السلاوي عن قدرة شبيبة "المصباح" على مناقشة موضوع الأمن وتقديم إجابات دقيقة عن السياسة الأمنية، هي التي عجزت عن تدارس واقع المدينة على مستوى الخدمات المحلية، التي تبقى على عاتق الهيئات المنتخبة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، وتفادت التطرق إلى مسؤوليات المجلس البلدي فيما تعيشه المدينة من مشاكل.

وذهب آخرون إلى اعتبار أن الظاهر من النشاط المزمع تنظيمه هو الرغبة في خدمة الساكنة ومناقشة مشاكلها، إلا أن باطنه يخفي أهدافا سياسية مختلفة، منها الركوب على المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، وأن توفّر الشبيبة لنفسها الفرصة لكي تدّعي مستقبلا بأن ما تحقق على المستوى الأمني جاء نتيجة لمساعيها وتحركاتها وأنشطتها الحزبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - متابع الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:30
هذا هو حال تجار الدين كبارهم وصبيتهم يريدون ان يحمدوا بما لم يفعلوا .بامكانهم ان يفعلوا الكثير و لكن لم يفعلوا شيءا . صبرا ان موعدهم الصبح اليس......
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2 - م م الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:42
واحد قال السلام عليكم ولاخر جاوب الغنم ترعا في البحر. (؟) الاتعرفو كل واحد له خدمته لامن لهو وجبه لامن اما الحزب لهو تسيير الجماعة اذن فماعلاقة لامن بلحزب واش البيجيدي هوا من يمنع البوليس بمهمته ام البوليس عاجز عن ادائ مهمته ام هناك مسؤلون يكبلون ايدي البوليس من تئدية مهامه. وضحو الكل للمقرئ لكي يتيق فيكم. لاتكونو منحازون الكل يعرف مايحدث
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2
3 - bronx الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:42
il ne manque que les flingues .la violence gratuite comme ca il n y a pas de critères tu peux etre agresser rien que pour un regard .ou ta façon de marcher ou de parler si t es propre ou bien habillé .c comme la roulette russe .boom et le coup est parti.quant a la police ils prennent t as deposition et ca s arrête là . je demande de changer la loi pour donner plus de droit aux victimes .on a le droit de riposter. je ne sais pas comment mais il faut trouver une solution avant que cela dégénère
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4 - ع.بناني الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:45
كعادتها العدالة والتنمية تتأهب لتسويق ظاهرة العنف كما سوقت رياداها المصطنعة على الدين الإسلامي بالمدينة العريقة. واليوم لم تعد ساكنة سلا المجاهدة تنطلي عليها الترويج للدين لتملك المدينة التي عبرها تمددت العدالة والتنمية لتشمل باقي ربوع المملكة. فالحزب الحاكم كان له ولايتين للقضاء عن ظاهرة العنف بالمدينة بل بالمملكة إن نجحت في إخراج المدينة من الفقر الذي يشمل غالبية الساكنة وإدماج كل المتعاطيين للعنف لإثبات الذات. وأغتنم هذه الفرصة لأشد على أيدي سكان سلا التي عشت بها وأهلي من أواخر الثمانينات إلى بداية 2011 وواكبت مشاكلهم الإجتماعية وآمل ألا تنطلي عليهم هذه الحملة التسويقية الجديدة للعنف من طرف الحزب الحاكم...
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5 - مجرد سؤال الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:46
هل الالوان على سيارة الشرطة التي في الصورة ترمز الى لون عالم المغرب ام الى عالم هنغاريا ،احمر واخضر راية المغرب ولماذا الابيض يتوسطهما
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6 - مبوك الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 21:51
سياسة جماعة الإخوان الركوب ثم الركوب على آلام الشعب المغربي لا يفتون الفرص حتى لو كانت جنازة تجدهم يجلبون كل ما يتعلق بالجنازة من كراسي وخزانة و حتى المادحين /يستغلون الأعياد ورمضان والدخول المدرسي والفيضانات وحتى مصليات عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر والولد النبوي الشريف لا يسلم من الاستغلال بنصب خيام في الساحات العمومية أمام بيوت الله كلها والسلطة تتفرج ولا تحرك ساكنا /أما اليوم الدراسي فهو مناسبة للاشهار وسبق العرس بليلة لركوب على قرار المديرية العامة للأمن الوطني القاضي بإحداث ولاية أمن سلا بحال إلى هوما اللي جابونا الأمن /المغرب بلد الأمن والأمان منذ الأزل وتلات بيه ليام منين ولاو بحالكم يسيرو الحكومات والمجالس المحلية. لطفلك يا رب العباد.
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7 - ابوسيبوعة الگحطاني الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:03
لا يسعني الا ان اقول الله يغبر اشقف للباجدا ومن ساندهم ومن آزرهم ومن قبل تجارتهم للدين ومن يريد التمكين لهم اللهم اوردهم مورد فرعون وجنده قتلونا بالكذب والبهتان وبيع اللغو الفارغ والنفاق و قتلهم الضعيف ونصرتهم للفاسدين المفسدين سئِمنا منهم كما يسأم الفم طعم الماء من سَقَم
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8 - HOWA HADAK الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 22:05
اﻷمن ليس من اختصاص اﻷحزاب ....كفى من حق يراد به باطل !!!!!!!! وليعلم الجميع أنا لست متحزبا ولا اتعاطف مع اي حزب.... كلهم الى الجحيم ان شاء الله. .. إﻻ من اسغفر ربه وخرج من جلبابهم
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