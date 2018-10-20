مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون

أيوب صدور من وزان

في إطار التفاعل الإيجابي مع الطلبات الملحة لسكان إقليم الشاون، ومن أجل تسريع فتح مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، عقد محمد علمي وادن، عامل إقليم شفشاون، لقاء مع مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس والطبيبة المكلفة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية. وقد تم خلال هذا اللقاء حل جميع الإشكالات والمعيقات التقنية واللوجستيكية، التي تعيق السير العادي والسليم للعمل بالمؤسسة الصحية المذكورة، وتعزيز العرض الصحي بـ"الجوهرة الزرقاء"، وفق ما أكدته مصادر هسبريس.

وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد تم تحديد الـ 22 من الشهر الجاري لافتتاح أبواب المستشفى لاستقبال مرضى سكان إقليم شفشاون وإخضاعهم للعلاجات النفسية الضرورية. كما تم اقتراح تعيين إطار طبي (طبيب عام) من أجل تعزيز الفريق الطبي والتمريضي العامل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشفشاون.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يعرف الإقليم الجبلي توالي حالات الانتحار، التي بوأته مكانة متقدمة من حيث أعداد المنتحرين، الشيء الذي عجل بإعادة تشغيل المرفق العمومي الصحي لتقديم خدماته لفائدة سكان "الجوهرة الزرقاء" وضواحيها.