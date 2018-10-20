24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فاجعة "قطار بوقنادل" .. القانون يضمن عدة حقوق وتعويضات للضحايا (5.00)

  2. "قطار الموت" يعيد افتحاص مالية مكتب السكك الحديدية إلى الواجهة (5.00)

  3. تداعيات اختفاء الصحافي السعودي خاشقجي .. الملك يكبح سلطة الأمير (5.00)

  4. هل قتلتَه أم قتلكَ؟ (5.00)

  5. ترامب: تفاصيل اختفاء خاشقجي يوم الاثنين المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون

مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون

مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون
أيوب صدور من وزان
السبت 20 أكتوبر 2018 - 10:13

في إطار التفاعل الإيجابي مع الطلبات الملحة لسكان إقليم الشاون، ومن أجل تسريع فتح مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، عقد محمد علمي وادن، عامل إقليم شفشاون، لقاء مع مدير المستشفى الإقليمي محمد الخامس والطبيبة المكلفة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية. وقد تم خلال هذا اللقاء حل جميع الإشكالات والمعيقات التقنية واللوجستيكية، التي تعيق السير العادي والسليم للعمل بالمؤسسة الصحية المذكورة، وتعزيز العرض الصحي بـ"الجوهرة الزرقاء"، وفق ما أكدته مصادر هسبريس.

وحسب مصادر محلية متطابقة، فقد تم تحديد الـ 22 من الشهر الجاري لافتتاح أبواب المستشفى لاستقبال مرضى سكان إقليم شفشاون وإخضاعهم للعلاجات النفسية الضرورية. كما تم اقتراح تعيين إطار طبي (طبيب عام) من أجل تعزيز الفريق الطبي والتمريضي العامل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشفشاون.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يعرف الإقليم الجبلي توالي حالات الانتحار، التي بوأته مكانة متقدمة من حيث أعداد المنتحرين، الشيء الذي عجل بإعادة تشغيل المرفق العمومي الصحي لتقديم خدماته لفائدة سكان "الجوهرة الزرقاء" وضواحيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.