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مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة
هسبريس - و.م.ع
السبت 20 أكتوبر 2018 - 11:45

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت:

- مكناس وخريبكة: 16 ملم - إفران: 12 ملم - العرائش وميدلت: 11 ملم - بني ملال: 9 ملم - طنجة والجديدة وفاس: 6 ملم - تطوان والرباط وقصبة تادلة: 3 ملم - تازة ومراكش: ملمتران - الحسيمة والصويرة: ملمتر واحد.

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