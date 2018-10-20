مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بجهات المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت:

- مكناس وخريبكة: 16 ملم - إفران: 12 ملم - العرائش وميدلت: 11 ملم - بني ملال: 9 ملم - طنجة والجديدة وفاس: 6 ملم - تطوان والرباط وقصبة تادلة: 3 ملم - تازة ومراكش: ملمتران - الحسيمة والصويرة: ملمتر واحد.