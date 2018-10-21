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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات أحيانا رعدية فوق بعض الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء مغشاة بسحب من الأجواء المتوسطة والعليا بباقي جهات المملكة. كما سيتكون ضباب محلي خلال الصباح والليل على السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي.
أما الرياح فستهب معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 09 و14 درجة داخل السهول والجنوب الشرقي، وما بين 14 و19 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 19 و23 درجة بباقي جنوب الأقاليم الصحراوية.
أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 14 و19 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 24 و28 درجة بباقي السهول والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وما بين 28 و32 درجة بسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل الأطلسية.