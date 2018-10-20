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مراكشيون يساندون ضحايا "قطار بولقنادل" بالدماء

مراكشيون يساندون ضحايا "قطار بولقنادل" بالدماء
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:19

بصمت جمعية "تنمية ومواطنة"، اليوم السبت، على حملتها الأولى للتبرع بالدم، بشراكة مع مركز تحاقن الدم، وجمعية الأطباء الداخليين بمراكش.

وقال رئيس الجمعية أنس أبو الكلام، ضمن تصريح لهسبريس، إن "هذه الحملة تأتي بعد تأسيس هذه الهيئة، التي قامت بالعديد من الأنشطة الاجتماعية كتوزيع الإفطار في رمضان الماضي، وتوزيع الملابس بمناسبة العيد، وأكثر من 300 محفظة ولوازم مدرسية خلال الدخول المدرسي الحالي".

وأضاف رئيس الجمعية "وعلى إثر فاجعة القطار التي عرفتها مدينة سلا، فكرنا في تنظيم حملة للتبرع بالدم لفائدة الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم وحوادث السير التي تعرفها طرقات المغرب"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة جمعت 86 كيسا من الدم، وكنا ننتظر أن نتجاوز سقف 100 متبرع".

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحيم لعميم، أحد المتبرعين، لهسبريس إن "هناك أناسا بحاجة إلى قطرة من دمنا، لذا لبينا هذه الدعوة"، مضيفا أن "قطرة دم تساوي حياة إنسان"، مستشهدا بالآية القرآنية "ومن أَحياها فكأَنما أَحيا الناس جميعا". ودعا لعميم إلى "جعل التبرع طقسا يوميا لكل من استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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