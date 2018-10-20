رئيس جهة الشرق يدعم مشاريع تعاونيات شبابية

هسبريس من وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بتوقيع اتفاقيات مع الشباب الحاملين للمشاريع في إطار تعاونيات، بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعمال أقاليم الجهة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق، وأعضاء مجلس الجهة، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، والمدراء الجهويين للأبناك، ومدير بنك المغرب بوجدة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة مع 26 تعاونية خاصة بالشباب حاملي المشاريع، تتوزع على مختلف عمالات وأقاليم الجهة الثمانية، بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين درهم.

وأكد بعوي على أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تفعيل الخطاب الملكي الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى إبداء الاهتمام بالشباب، وتشجيعهم على خلق تعاونيات ومقاولات لمحاربة شبح البطالة.

وأضاف أن مجلس الجهة يضع الشباب في أولوية أولوياته، ويوليهم الاهتمام الكبير من خلال تقديم الدعم لهم، وتشجيعهم على خلق مقاولات وتعاونيات لتوفير مناصب شغل للعاطلين عن العمل.

وأشار بعوي إلى أن الشباب الموقعين على الاتفاقيات مع مجلس الجهة، استطاعوا خلق تعاونيات حديثة، وتقديم مشاريع، من شأنها أن تساهم في توفير أكثر من 300 منصب للشغل.

وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق أن هؤلاء الشباب طموحون، ويسعون إلى تنمية ذواتهم وقدراتهم، قبل أن يضيف قائلا: "المشاريع التي قدمها هؤلاء الشباب أبهرتني لكونها ليست مشاريع تقليدية، بل مشاريع حديثة تساير جميع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات".

وأكد بعوي على أن هذه المشاريع سيتم تتبعها من طرف المرصد الجهوي للتكوين ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعمال أقاليم جهة الشرق.

وقد تم خلال حفل توقيع الاتفاقيات تقديم الشباب حاملي المشاريع عروضا مفصلة حول طبيعة ونوعية المشاريع التي سيمولها مجلس جهة الشرق، والتي أبهرت الحضور بسبب الابتكارات التي تحملها تلك المشاريع، مما سيفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة لإيجاد فرص شغل، في إطار برنامج دعم التعاونيات المعتمد من طرف مجلس جهة الشرق.