24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لوحات عبد الوهاب الدكالي تُؤثث رواق باب الرواح بالعاصمة الرباط (5.00)

  2. قتيلتان وجرحى في حادث سير بجماعة الحوازة (5.00)

  3. ربيعي يستعد لحسم سابع نزالاته الاحترافية بمارسيليا (5.00)

  4. ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)

  5. رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | رئيس جهة الشرق يدعم مشاريع تعاونيات شبابية

رئيس جهة الشرق يدعم مشاريع تعاونيات شبابية

رئيس جهة الشرق يدعم مشاريع تعاونيات شبابية
هسبريس من وجدة
السبت 20 أكتوبر 2018 - 21:10

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، بتوقيع اتفاقيات مع الشباب الحاملين للمشاريع في إطار تعاونيات، بحضور معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعمال أقاليم الجهة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق، وأعضاء مجلس الجهة، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية، والمدراء الجهويين للأبناك، ومدير بنك المغرب بوجدة، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقيات الشراكة مع 26 تعاونية خاصة بالشباب حاملي المشاريع، تتوزع على مختلف عمالات وأقاليم الجهة الثمانية، بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين درهم.

وأكد بعوي على أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار تفعيل الخطاب الملكي الذي دعا من خلاله الملك محمد السادس إلى إبداء الاهتمام بالشباب، وتشجيعهم على خلق تعاونيات ومقاولات لمحاربة شبح البطالة.

وأضاف أن مجلس الجهة يضع الشباب في أولوية أولوياته، ويوليهم الاهتمام الكبير من خلال تقديم الدعم لهم، وتشجيعهم على خلق مقاولات وتعاونيات لتوفير مناصب شغل للعاطلين عن العمل.

وأشار بعوي إلى أن الشباب الموقعين على الاتفاقيات مع مجلس الجهة، استطاعوا خلق تعاونيات حديثة، وتقديم مشاريع، من شأنها أن تساهم في توفير أكثر من 300 منصب للشغل.

وأبرز رئيس مجلس جهة الشرق أن هؤلاء الشباب طموحون، ويسعون إلى تنمية ذواتهم وقدراتهم، قبل أن يضيف قائلا: "المشاريع التي قدمها هؤلاء الشباب أبهرتني لكونها ليست مشاريع تقليدية، بل مشاريع حديثة تساير جميع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات".

وأكد بعوي على أن هذه المشاريع سيتم تتبعها من طرف المرصد الجهوي للتكوين ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد وعمال أقاليم جهة الشرق.

وقد تم خلال حفل توقيع الاتفاقيات تقديم الشباب حاملي المشاريع عروضا مفصلة حول طبيعة ونوعية المشاريع التي سيمولها مجلس جهة الشرق، والتي أبهرت الحضور بسبب الابتكارات التي تحملها تلك المشاريع، مما سيفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة لإيجاد فرص شغل، في إطار برنامج دعم التعاونيات المعتمد من طرف مجلس جهة الشرق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - vvm6 السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:04
بادرة طيبة واصلوا لان الشباب يحتاجون الدفعة الاولى فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - yassine السبت 20 أكتوبر 2018 - 22:07
بادرة جيدة ، و نسعى أن يعم هذا الاخر جل المغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.