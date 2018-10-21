حملة طبية خيرية تخدم الفئة الهشة بإقليم تاونات

هسبريس - و.م .ع

انطلقت بالمستشفى الإقليمي لتاونات حملة طبية لإجراء عمليات جراحية لاستئصال "اجلالة"، ومكافحة أمراض العمى بمبادرة من مؤسسة البصر الخيرية العالمية والمديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة.

وتتضمن هذه الحملة الطبية الخيرية لمكافحة العمى إجراء عمليات جراحية لاستئصال غشاوة "المياه البيضاء"، المعروفة بـ"اجلالة"، مع توزيع الأدوية والنظارات الطبية وإجراء التحليلات الطبية بالمجان على المستفيدين، وذلك تحت شعار : "لعيون تبصر الأمل".

وبهذه المناسبة قام سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، رفقة كل من الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة تاونات، بزيارة للمستشفى الإقليمي لتاونات للوقوف على الظروف العامة لسير هذه العملية وتفقد حالة المرضى.

وقد سخرت إمكانيات مادية وبشرية لإنجاح هذه الحملة الطبية، التي تهدف إلى إجراء 500 عملية جراحية لفائدة المرضى المصابين بهذا الداء، المنتمين لمختلف جماعات الإقليم، والتي يشرف عليها طاقم طبي يضم 12 طبيبا جراحا متخصصا في جراحة العيون والتخدير و18 تقنيا و14 ممرضا و8 أطر إدارية تابعين لكل من مؤسسة البصر الخيرية العالمية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات.

وفي إطار التهييء لهذه القافلة الطبية، سبق لمصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة أن قامت بإجراء فحوصات وكشوفات أولية للمرضى المستهدفين بالمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لمختلف جماعات الإقليم، استفاد منها ما يفوق 1000 مريضا، بناء على حملة تحسيسية قامت بها السلطات المحلية التي قامت بإخبار المواطنين المعنيين، حيث تم انتقاء 500 منهم للخضوع لعمليات جراحية.