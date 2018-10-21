زخات رعدية قوية بالمغرب يومي الأحد والاثنين

هسبريس - و.م.ع

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يتوقع أن تهم زخات رعدية محليا قويا يومي الأحد والاثنين العديد من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة خاصة أن زخات رعدية محليا قويا ستسجل، اليوم الأحد ما بين السادسة مساء ومنتصف الليل، بأقاليم أوسرد، وبوجدور، والسمارة، ووادي الذهب.

وستهم زخات مماثلة، غدا الإثنين ما بين منتصف الليل والعاشرة مساء أقاليم أوسرد، وآسا-زاك، وبوجدور، والسمارة، والعيون، ووادي الذهب، وطانطان (الداخل)، وطاطا، حسب المصدر ذاته.