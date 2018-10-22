توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات رعدية محليا قوية فوق الأقاليم الجنوبية، فيما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا وممطرة بالجنوب-الشرقي للبلاد، والأطلس الكبير ومنطقة سوس والأطلس الصغير والسهول الممتدة جنوب آسفي. وفي باقي جهات المملكة، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي.

وبالنسبة للرياح، ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي السهول، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والسواحل الوسطى والجنوبية، وكذا جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالسهول المتواجدة غرب مرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح قليل الهيجان صباحا وذلك على طول الساحل الأطلسي.