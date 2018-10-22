24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حين انحرف قطار بوقنادل عن سِكَّتِه.. (5.00)

  2. الداخلية والأراضي السلالية (5.00)

  3. "الخيول البربرية" تتربع على منصة تتويج معرض الفرس بالجديدة (5.00)

  4. ثاني أكبر عملية اقتحام لسياج مليلية تُودي بحياة مُهاجر إفريقي (5.00)

  5. حضور الأمير مولاي الحسن يسدل الستار على معرض الفرس بالجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 06:30

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات رعدية محليا قوية فوق الأقاليم الجنوبية، فيما ستبقى الأجواء غائمة جزئيا وممطرة بالجنوب-الشرقي للبلاد، والأطلس الكبير ومنطقة سوس والأطلس الصغير والسهول الممتدة جنوب آسفي. وفي باقي جهات المملكة، ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا، مع تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الشمالية للمحيط الأطلسي.

وبالنسبة للرياح، ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالأقاليم الجنوبية، غير أنها ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجة بالمرتفعات وبالمنطقة الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الشمالية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 15 و22 درجة بباقي السهول، ومنطقة سوس، والجنوب-الشرقي، والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 19 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والسواحل الوسطى والجنوبية، وكذا جنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بالسهول المتواجدة غرب مرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح قليل الهيجان صباحا وذلك على طول الساحل الأطلسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.