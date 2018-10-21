أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار

إبراهيم مغراوي من مراكش

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بمراكش، المقر الجهوي للهيئة المذكورة بجهة مراكش -آسفي.

وتميز حفل افتتاح مقر "حزب الحمامة" بحضور المنسق الجهوي للحزب بالجهة، والمنسقين الإقليمين، بالإضافة إلى كل من رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، وعدد من رؤساء المكاتب المحلية.

ويتكون هذا المقر من قاعة للاستقبال، وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات المعلوماتية، وأخرى للعروض والاجتماعات، ومرافق إدارية، إلى جانب قاعة لحاضنة المشاريع ودعم الابتكار incubateur.

ويسعى المقر السابق ذكره إلى تأطير فئة الشباب وعموم المواطنات والمواطنين.