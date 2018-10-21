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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | جهات | أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار

أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار

أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:10

دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بمراكش، المقر الجهوي للهيئة المذكورة بجهة مراكش -آسفي.

وتميز حفل افتتاح مقر "حزب الحمامة" بحضور المنسق الجهوي للحزب بالجهة، والمنسقين الإقليمين، بالإضافة إلى كل من رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، وعدد من رؤساء المكاتب المحلية.

ويتكون هذا المقر من قاعة للاستقبال، وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات المعلوماتية، وأخرى للعروض والاجتماعات، ومرافق إدارية، إلى جانب قاعة لحاضنة المشاريع ودعم الابتكار incubateur.

ويسعى المقر السابق ذكره إلى تأطير فئة الشباب وعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - اعرب الحسين الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:20
بالتوفيق لحزب الاحرار بجهة مراكش اسفي
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-9
2 - عبدو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:21
بالتوفيق للاحرار أنتم في القمة دائما
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-9
3 - نويسري الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:21
الاحرار يسيرون في خط صحيح نحو التألق، والحزب اليوم يعد أحسن هيئة سيسية منظمة في المغرب
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-8
4 - الرايس علي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:22
السيد اخنوش يعترف له وطنيا و دوليا في العمل الجاد و المتواصل، اغراس اغراس ماعندوش مع النفاق والكذوب
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-10
5 - ملوك الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:22
الاشتغال في حزب التجمع الوطني للاحرار اصبح حماسيا اكثر و يغري بالكثير.
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-10
6 - كريم الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:22
الأحرار يقطع مسار ناجح في الحقل السياسي المغربي خلال الأونة الأخيرة تحت القيادة الجديدة للسيد عزيز أخنوش،مما سيساهم مستقبلا في تعزيز هياكله ومختلف المنظمات الموازية لبلورة الحقل السياسي من جديد،واحتلال الرتبة الأولى خلال مطلع 2021
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-6
7 - عمران الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:22
بالفعل الاحرار بعد تولي عزيز اخنوش لزمام رئاسة الحزب اصبح محط اعجاب المغاربة لانه غير صورة السياسة في اذهان المغاربة
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-8
8 - hasan الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:22
التجمع الوطني للأحرار يسير في الطريق الصحيح بقيادة عزيز اخنوش
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-9
9 - عبرياء الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
فعلا، لأن عزيز أخنوش فعل كل ما أتى به خطاب أكادير ب 15 يناير...وأخرج الاستراتيجية للواقع والتي تقتضي أن يكون الحزب منجما لتكوين وتأطير المواطنين مع إرساء قواعد للتواصل المستمر بين المواطنين والقياديين، وهذا ما نعيشه فعلا منذ توليه رئاسة الحزب ✌
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-8
10 - عبدالصمد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
شبيبة التجمع الوطني للأحرار في مسارها الصحيح ، وفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن.
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-7
11 - فاروق الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد الرئيس
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12 - غفران الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
أخنوش يقود سفينة الأحرار نحو الرسو في شاطئ النجاح. وقد قال ذات مرة بأن الحزب سيبلغ المكانة التي يستحق وبالفعل فما يستحقه الحزب هو النصر والزيادة
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-7
13 - سعيد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب موفقين انشاء الله
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-6
14 - فاروق الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:23
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد الرئيس
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-6
15 - صمااادو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:24
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة من اجل خدمة القضايا الكبرى للوطن ، وفق برنامج واضح المعالمق
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16 - يوسف الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:24
مبروك افتتاح المقر الجديد بمراكش وعقبة لمقرات أخرى بربوع المملكة.
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-6
17 - منصوري احمد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:24
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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-6
18 - سماتي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:24
الخروج من النمطية هي سمة الفترة الحالية للاحرار . الشبيبة مستقبل الأمة والاشتغال معها سر نجاح الحزب أغراس أغراس
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-6
19 - عمر نويسري الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:24
السيد عزيز اخنوش اثبت انه رجل الدولة من العيار الثقيل يتحرك كثيرا على عدة واجهات و كل ذالك يصب في مصلحة الوطن و المواطن فالعمل في الميدان هو الذي يحقق له النجاح و التعرف عن قرب على مشاكل المواطنين و معاناتهم و هذا يكفي ان نقدم له الاحترام و التقدير فالمغرب محتاج لهذه النماذج من السياسيين الذين اثبتوا قدرتهم على التفوق و الابداع بالعمل ليل نهار فيكفينا انه صاحب مشروع المغرب الاخضر الذي يهم عصب الاقتصاد المغربي و طريقته في السهر عليه فما احوجنا لرجال مثله فاقول له اعانكم الله مادمتم قد وضعتم مصلحة الشعب المغربي فوق كل اعتبار اما بعض السياسيين الاخرين فحبذا لو التزموا الصمت خير لهم من كلام السوق و المقاهي الذي يجدون فيه ضالتهم لالهاء بعض السذج لكن الاغلبية الساحقة قد كشفت عنهم قناع النفاق و وضعتهم في صورتهم الحقيقية.
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-7
20 - جاااادو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:25
اتمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الشباب الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
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-8
21 - حمزة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:25
حزب التجمع الوطني للأحرار قادر في ظل قيادته الجديدة على استقطاب أكبر عدد من المنخرطين والمساهمة في محاربة العزوف السياسي بالمغرب
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-5
22 - صمايو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:25
اغراس اغراس حزب التجمعيين يجب عليهم الافتخار بقائدهم العظيم لما ابان عنه من وعي سياسي ومن روح وطنية ففي اخر المطاف ما يهم هو مصلحة الوطن
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-4
23 - مراااد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:26
شبيبة التجمع الوطني للأحرار في مسارها الصحيح ، وفقكم الله لما فيه خير لهذا الوطن.
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-6
24 - بشورة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:26
ماشاء الله فعلا إنه الحزب الوحيد الذي يشتغل وأراه يتحرك في كل المناطق هو حزب التجمع أتمنى لكم التوفيق ان شاء الله
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25 - حسناء الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:26
الشبيبة التجمعية تواصل ديناميتها المنقطعة النظير
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-4
26 - اشراق الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:26
السيد اخنوش يعمل على اعداد جيل سياسي ناجح وواعي بالمسؤولية السياسية وان العمل الميداني والتقرب من المواطنين هو سر نجاح اي مسؤول . دائما نتعلم من خبرتك ايها الوزبر الشهم.
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-6
27 - غلي بنصر الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:27
حزب التجمع الوطني للاحرار يعتمد القرب من خلال فتح مقراته امام المواطنين.
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-5
28 - رانية الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:27
هذا هو العمل الميداني حزب يشتغل بالطول وبالعرض
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-5
29 - عمران الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:27
منذ تولي السيد اخنوش رئاسة الحزب قرر الدخول في جولات فكل انحاء المملكة من اجل اعادة ثقة المغاربة في العمل السياسي، واكثر من سنة وحزب التجمع يشتغل بشكل مفتوح ومتواصل مع المواطنين داخل وخراج الوطن ، وكل هذا من اجل تصحيح المفاهيم السياسية واسترجاع الثقة في العمل السياسي.
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-4
30 - هشام الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:27
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-4
31 - عماد الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:28
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح ويواصل مساره الذي رسمه مند البداية، والنزول المستمر إلى الميدان سيقوي الحزب
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-4
32 - ميعوود الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:28
التجمع الوطني للأحرار يسير في الطريق الصحيح بقيادة عزيز اخنوش
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-5
33 - امير الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:28
حزب الأحرار بدأ يكتسح لان الناس يحبون اللذين يفعلون مايقولون.
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-5
34 - مصطفى الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:28
التجمع أصبح إسماً على مسمى؛ فهو حزب يجمع خيرة رجال الوطن بنساء و شباب العمل .
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-3
35 - لوكاكو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:30
عمل جيد من طرف الشبيبة التجمعية، يجب التركيز على الشباب فهو التحدي الذي يجب رفعه في هذه الظرفية الصعبة.
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-5
36 - نور الدين نور الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:30
لو كان في بلدنا السعيد عشرة رجال كعزيز أخنوش لكنا في وضع أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم
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-5
37 - الباشا الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:31
أخنوش رجل سياسي من الطراز الرفيع والدليل ان حزبه استثمر في الشباب بعكس الأحزاب الأخرى التي تراهن على رجالات لم يقدمون للسياسة أي جديد سوى النوم
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-5
38 - عبد الله الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:32
الميدان هو الفيصل، و المواطن هو الحكم يعرف من يعمل بجد و اجتهاد و من ينتظر حتى اخر لحظة ليظهر مجددا.
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-3
39 - مسعود الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:32
تحية خاصة لهذا لسيد عزيز أخنوش الذي طور حزب التجمع الواطني الاحرار وسار به إلى الأمام
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-5
40 - العم عادل الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:32
دينامية حزب التجمع تستحق التنويه والتشجيع
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-5
41 - منصوور الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:32
التجمع الوطني للاحرار مدرسة .. و هياكله و تنظيماته يكونها خيرة الشباب و النساء و الكفاءات و الاطر المغربية و همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام و الرقي بهذا الوطن الغالي
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-4
42 - سارة الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:33
من جديد حزب التجمع يقهر الخصوم ويؤكد على أنه الحزب الموعود، هذا مثال الأحزاب التي ترقى لطموح المواطن حزب يضع المواطن وسط اهتماماته ويجيب عن اشكالاته
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-4
43 - لمصرود الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:33
اغراس اغراس هو المنهاج و القاعدة.. المغاربة يثقون فيما يقوله السيد الوزير
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-4
44 - حمزة ميزو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:33
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
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45 - مريم الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:33
لنا كامل الثقة في كفاءات التجمع ونحن متأكدين من صدق خطابهم، فهم معروفين بالعمل والمعقول
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46 - حكيم الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:33
السيد اخنوش رجل المرحلة بامتياز وحزب التجمعيين يضم كفاءات وشباب يتطلع إلى غد أفضل
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47 - الفاسي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:34
إراس أغراس...سير عالله أسي أخنوش، انت الرجل المناسب في المكان المناسب. كاع اللي مكايحملوهوش الباجدة نتوسموا فيهم الخير..ماغايوقعش للبلاد كثر من الي وقع بسبب بنكيران و مريديه...2021 ان شاء الله.
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-4
48 - هيلال الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:34
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-3
49 - ياسير الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:34
العرض السياسي المقدم من طرف عزيز اخنوش سيساهم لا محالة في تغيير الخارطة السياسية بالمملكة بحكم ان اليوم جل الأحزاب تفتقد لمشروع اجتماعي و سياسي جديد يواكب انتظارات المواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة
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50 - ملاحظ الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:35
الجيش الحقيق هو من يضع اللايك أو الديسلايك
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2
51 - Nasser karim الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:36
الاحرار دائما في القمة بالنوفيق
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52 - Hanane Hanane الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:38
التجمع اكتسح الساحة السياسية بالجد والعمل والمعقول
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53 - amal lmir الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:39
حزب التجمع هو البديل الحقيقي لكل الاحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي.بالتوفيق
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54 - Sofia الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:41
المغرب لم يعد محتاجا للمصباح
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55 - متدخل الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:41
الخوت غير كايشمو ريحة خنوش كلشي كايهفت به" العبادة لله وحده"
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56 - ghita الأحد 21 أكتوبر 2018 - 16:42
موفقين ايها التجمعيين ، بالثقة في مسار الثقة وليتواصل المسار بهدوء وروية .
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