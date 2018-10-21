24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساحة جامع الفنا تواجه تحديات العشوائية والمخدرات وتغيير المعالم
- أجواء "الفانتازيا" في عاصمة دكالة .. أزياء موحدة ومنافسة حادة
- تشويه تلميذ بسيدي الطيبي
- ليالي فرسان التبوريدة
- قطار بوقنادل وشكوى إهمال
ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)
بضربة قاضية في الجولة الأولى .. ربيعي يواصل انتصاراته الاحترافية (4.43)
- رواية سعودية جديدة لاغتيال خاشقجي .. عراك وصراخ وخنق فوفاة - (92)
- العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات - (64)
- موقف حرزني من "تيفيناغ" والدسترة يثير حفيظة الحركة الأمازيغية - (61)
- الأمم المتحدة تطالب بحظر "اختبار العذرية" للمغربيات قبل الزواج - (56)
- أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أخنوش يفتتح مقرا جهويا للأحرار بقاعة للابتكار
دشن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأحد بمراكش، المقر الجهوي للهيئة المذكورة بجهة مراكش -آسفي.
وتميز حفل افتتاح مقر "حزب الحمامة" بحضور المنسق الجهوي للحزب بالجهة، والمنسقين الإقليمين، بالإضافة إلى كل من رئيسة منظمة الشبيبة التجمعية، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، وعدد من رؤساء المكاتب المحلية.
ويتكون هذا المقر من قاعة للاستقبال، وقاعات مجهزة بأحدث التقنيات المعلوماتية، وأخرى للعروض والاجتماعات، ومرافق إدارية، إلى جانب قاعة لحاضنة المشاريع ودعم الابتكار incubateur.
ويسعى المقر السابق ذكره إلى تأطير فئة الشباب وعموم المواطنات والمواطنين.