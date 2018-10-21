إغلاق ممر قنطرة مديونة يخنق حركة مرور البيضاء

هسبريس – محمد لديب

تسبب إغلاق الممر الطرقي السريع على مستوى قنطرة طريق مديونة في شل حركة مرور السيارات بمجموع شوارع وأزقة الدار البيضاء طوال أمس السبت، وسط مخاوف من تكرر الأمر ابتداء من يوم غد الإثنين.

ووفق معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر موثوقة فإن إغلاق الممر الطرقي السريع على مستوى طريق مديونة تم من طرف المسؤولين في الدار البيضاء، تنفيذا للتوصيات العاجلة الصادرة عن فريق من المهندسين المتخصصين في هندسة المنشآت الكبرى والقناطر.

وجاء قرار المهندسين بعد المعاينة الميدانية الأولية التي أنجزوها لقنطرة مديونة، على مستوى تقاطع شارع محمد السادس والطريق المداري السريع، والتي أثبتت أنها قد تشكل خطرا محدقا بالسيارات التي تمر من تحتها، وهو ما يستدعي توقيفا مؤقتا لحركة السير في انتظار اتخاذ الإجراءات التقنية الكفيلة بإصلاحها بشكل مستعجل، حفاظا على أرواح السائقين والركاب.

وتسبب سقوط جزء من قنطرة مديونة على سيارة كانت تمر من الطريق المحوري السريع في وفاة سيدة كانت متوجهة إلى المستشفى قصد تلقي علاجات عاجلة، وطفلة في مقتبل العمر.

وتسابق مصالح مجلس المدينة والسلطات المختصة الزمن من أجل تخفيف وطأة تأثير هذا الإغلاق على حركة المرور بمناطق عين الشق وطريق مديونة ودرب السلطان ووسط المدينة والمعاريف، والتي شكلت المناطق الأكثر تأثرا بهذا الإغلاق الطارئ والمؤقت للممر الطرقي.

واعتمدت مدينة الدار البيضاء مخططا جديدا للجولان قبل أزيد من سنتين، تطمح من ورائه إلى تخفيف الازدحام، وتحسين التنقل داخل المدينة

ويقول مسؤولو مجلس المدينة: "نحن نشتغل من أجل توفير خدمة نقل جماعي في المستوى، حتى يستغني البيضاويون عن السيارة، وهناك مجموعة من المشاريع التي ستساعد في بلوغ هذا الهدف، منها مخطط إتمام خطوط الترامواي في أفق 2021، والشروع في العمل بالحافلات الجديدة سنة 2019".