"البصر" السعودية تعيد أمل الإبصار لمعوزي تاونات

رشيد الكويرتي من تاونات

تتواصل بمدينة تاونات لليوم الثاني على التوالي الحملة الطبية المجانية لمكافحة العمى، التي تشرف على تنظيمها، على مدى خمسة أيام، تحت شعار "العيون تبصر الأمل"، مؤسسة "البصر" الخيرية العالمية، التي يوجد مقرها بمدينة الخبر السعودية، بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات، ودعم من عمالة إقليم تاونات والمجلس الإقليمي لتاونات.

وتتضمن هذه الحملة، التي أشرف على انطلاقها، بالمستشفى الإقليمي لتاونات، عامل إقليم تاونات سيدي صالح داحا، إجراء عمليات جراحية لاستئصال غشاوة "المياه البيضاء" المعروفة بـ "الجْلالة" مع توزيع الأدوية والنظارات الطبية، وإجراء التحليلات الطبية بالمجان على المستفيدين.

وسخرت إمكانيات مادية وبشرية هامة لإنجاح هذه القافلة الطبية، التي تهدف إلى إجراء 500 عملية جراحية لفائدة كبار السن المنتمين إلى مختلف جماعات الإقليم، حيث يشرف عليها طاقم طبي يضم 12 طبيبا جراحا متخصصا في جراحة العيون والتخدير، و18 تقنيا و14 ممرضا، و8 أطر إدارية تابعة لمؤسسة "البصر" الخيرية العالمية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات.

إلى ذلك، عبر السوداني أبو عبيدة المختار، مدير القافلة الطبية، عن سعادته بشراكة المغاربة في تنظيم هذه الحملة مع مؤسسة "البصر" الخيرية العالمية، التي تأسست في العربية السعودية سنة 1989، مضيفا "نحن نطمح إلى تطوير هذه الشراكة، والعمل في المستقبل القريب على بناء المستشفيات، وتدريب الكوادر العاملة في طب وجراحة العيون بالمغرب".

من جانبه، قال سمير كتون، الكاتب العام لمؤسسة "البصر" الخيرية العالمية، إن هذه الحملة تعمل، كذلك، على توجيه المصابين بأمراض عيون أخرى إلى المستشفيات القريبة، مؤكدا، في تصريح لهسبريس، أن هذه القافلة هي الـ36 من نوعها التي تنظمها مؤسسة "البصر" الخيرية العالمية بالمغرب، والتي قال إنها مكنت في مجموعها من إجراء 15 ألف عملية جراحية.

وأكد الاختصاصي في أمراض العيون، امحمد حسين يوسف، الذي حضر إلى المغرب من السودان للمشاركة في هذه القافلة، في تصريح للجريدة، أنه لا يتم إجراء العمليات الجراحية الصغيرة للمستهدفين في هذه الحملة الطبية، بل يتم التركيز، خلالها، على إجراء العمليات الخاصة باستئصال المياه البيضاء عبر ثلاث تقنيات، هي العمليات بالليزر، والعمليات بدون خياطة، والجراحة العادية.

وأشار الطبيب السوداني، الذي يتولى الإشراف على الفريق الجراحي في هذه الحملة، إلى أن هذه القافلة يشارك فيها، إلى جانب كوادر من المغرب، 20 طبيبا وممرضا تابعا لمؤسسة البصر الخيرية العالمية، معظمهم من السودان.