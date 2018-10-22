مطالبة بالتحقيق في وفاة "شهيدة النقل المدرسي"

محمد آيت حساين من تنغير

مازالت تداعيات وفاة السيدة "ا.ف"، المعروفة بـ"شهيدة النقل المدرسي"، التي سقطت في منحدر على مستوى دوار إغرم ملولن، بجماعة آيت يول إقليم تنغير، بعدما شاركت في مسيرة احتجاجية إلى جانب مجموعة من سكان دوار آيت داود بإغيل نمكون، للمطالبة بحق أبنائهم من النقل المدرسي، متواصلة، حيث دخلت فدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات على الخط، وقامت بزيارة أسرة الهالكة لتقديم العزاء لها.

وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بيانها، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مجموعة من النساء المشاركات في المسيرة إلى عمالة تنغير مشيا على الأقدام، صرحن بأن السلطات المحلية منعت المحتجين من إتمام المسيرة على مستوى إغرم ملولن، مقابل وعود بحل المشكل وتوفير وسيلة النقل المدرسي.

وأضاف البيان أن "المحتجين اكتشفوا أن الوعود المقدمة لهم مجرد مناورة لثنيهم عن إتمام مسيرتهم إلى أن يدركهم الليل"، مشيرا إلى أنه "في لحظة من لحظات الاحتجاج على ذلك لم ينتبه المحتجون إلى وجود حافة خطيرة سقطت فيها الهالكة في جناح الظلام".

وطالبت الهيئة الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة فتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات وإقرار العدالة وإنصاف ذوي حقوق الضحية، مشيرة إلى أن الحق في التعليم، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، يبقى بعيد المنال في هذه المناطق، خاصة بالنسبة إلى الفتيات في ظل ضعف البنية التحتية وغياب الإمكانيات.

كما طالبت الهيئة ذاتها السلطات الإقليمية والجهوية بمعالجة جذرية وعميقة لمشكل النقل المدرسي في جميع مناطق الإقليم والجهة، ورفع التهميش، ومحاربة الفقر والهشاشة عن ساكنة الجهة، خاصة في صفوف النساء، اللواتي يعانين من هذا الوضع بشكل مضاعف، نظرا إلى التمييز الذي يطالهن بسبب الجنس، يضيف بيان الهيئة الحقوقية.