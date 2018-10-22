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انطلاق برنامج "المدرسة زوينا نهار الحد" بمراكش

انطلاق برنامج "المدرسة زوينا نهار الحد" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 07:40

انطلقت الأحد، النسخة الرابعة لبرنامج "المدرسة زوينا نهار الحد" بمؤسسة التعليم الابتدائي 11 يناير، التابعة للمديرية الإقليمية لمراكش، كمشروع يأتي في إطار التعبئة الجماعية من أجل النهوض بالحياة المدرسية لجعل مؤسسة التعليم فضاء يجذب التلاميذ، عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والورشات الموضوعاتية، التي يستفيد منها التلاميذ والأسر والأطر التربوية.

ويهدف هذا البرنامج التنشيطي والتربوي التفاعلي بين المدرسة والمحيط السوسيوثقافي للمؤسسة إلى النهوض باللغات الأجنبية، وتحقيق مدرسة جديدة مفعمة بالحياة طيلة أيام الأسبوع، من خلال برمجة مجموعة من الورشات، التي يشرف عليها مختصون في المسرح والموسيقى والرسم والطبخ.

ويتميز هذا المشروع بتدخل أخصائيين في علم النفس، يشرفون على كل ما له ارتباط بأوجه الحياة المؤثرة في المدرسة والتحصيل الدراسي. كما يساهم فيه بشكل تطوعي محامون وطلبة جامعيون ونشطاء مدنيون وآباء وأمهات التلاميذ..، كل يشرف على التأطير حسب تخصصه.

يذكر أن هذا البرنامج، الذي زاره أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، اليوم الأحد، للوقوف على سيره، يعد من ابتكار جمعية أصدقاء المدرسة العمومية، بتنسيق مع إدارة مدرسة 11 يناير، وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وعدد من الشركاء والداعمين والمتعاونين الخارجيين.

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