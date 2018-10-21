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الرئيسية | جهات | وزارة الفلاحة تدعو البحارة إلى أخذ الحيطة والحذر

وزارة الفلاحة تدعو البحارة إلى أخذ الحيطة والحذر

وزارة الفلاحة تدعو البحارة إلى أخذ الحيطة والحذر
هسبريس من الرباط
الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:35

دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، البحارة إلى أخذ الحيطة والحذر عند الخروج إلى الصيد، معزية ذلك إلى سوء أحوال الطقس ليلة اليوم وغدا الأحد.

وأفادت الوزارة، ضمن إعلان موجه إلى البحارة في جهة الداخلة وادي الذهب، التي من المرتقب أن تعرف تساقطات مطرية غزيرة، بأن الرؤية ستكون ضعيفة.

وشمل المنع قوارب الصيد التقليدي، ومراكب الصيد الساحلي والصناعي.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قد نبهت في وقت سابق اليوم إلى هطول زخات رعدية محليا قويا الأحد والاثنين في العديد من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوردت الأرصاد في نشرة خاصة بأن زخات رعدية محليا قويا ستهم في أقاليم أوسرد، وبوجدور، والسمارة، ووادي الذهب، والعيون، وطانطان..

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1 - عبدو الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:46
الوزارة الوصية على القطاع دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه
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2 - ملوكي الأحد 21 أكتوبر 2018 - 22:48
قطاع الصيد البحري بين أياد أمينة التي تحسن تسييره وتدبيره
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