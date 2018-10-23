شكايات تنادي بتحرير الملك البحري في المنصورية

هسبريس - عبد الإله شبل

وُضعت على مكتب عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الشكايات، التي تطالب بشن حملة على احتلال الملك البحري على مستوى عمالة بن سليمان، وخاصة بجماعة المنصورية.

وعبّر عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين عن تذمرهم من تنامي ظاهرة احتلال الملك البحري، وغض السلطات المحلية أعينها عما يجري، في الوقت الذي تشن فيه السلطات الولائية حملة بشواطئ الدار البيضاء وخاصة عين الذياب.

وطالبت جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء السلطات الولائية بالتدخل العاجل لوضع حد لزحف البناء العشوائي وتنامي ظاهرة احتلال الملك البحري بالمنطقة، في الوقت الذي لم تبادر فيه السلطات العاملية بإقليم بن سلميان إلى التدخل في الموضوع.

وشددت الجمعية، في رسائلها إلى السلطات بولاية جهة الدار البيضاء، على أن هذه الظاهرة باتت تتنامى بشكل واضح خاصة على مستوى شاطئ تلال الموجود ما بين مدينتي المحمدية وبن سليمان.

وطالبت فعاليات جمعوية والي جهة الدار البيضاء سطات بضرورة التدخل، لا سيما أن المقاهي المشيدة بالمنطقة باتت تترامى على الملك العمومي البحري وتؤثر بشكل سلبي على جمالية الشاطئ المذكور.

كما أثرت هذه الظاهرة، التي تشهدها جماعة المنصورية الساحلية والتي تعرف توافدا للسياح المغاربة والأجانب، على مركز الاصطياف الموجود بالمنطقة؛ فقد عبّر القائمون على المركز سالف الذكر عن تذمرهم من استفحال احتلال الملك العمومي.

واعتبر هؤلاء الفاعلون الجمعويون أن روائح النرجيلة "الشيشة"، التي تنبعث من المكان إلى جانب الموسيقى الصاخبة، تثير تذمر العديدين الذين يقصدون مركز الاصطياف رفقة أسرهم؛ وهو ما بات يجعل كثيرين يرفضون الإقامة فيه.

وناشد الفاعلون الجمعويون عامل إقليم بن سليمان، المعين مؤخرا، من أجل الضرب بيد من حديد على أيدي اللوبيات المعروفة بالمنطقة، والتدخل لوضع حد للظاهرة، ووقف زحف البناء العشوائي فوق الرمال وهدمها لكونها صارت تعطي صورة سيئة عن المنطقة.