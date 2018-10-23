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الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء

الفرقة الوطنية تحاصر أنشطة شبكات "مافيا العقار" بالدار البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:00

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة في ملفات الاستيلاء على عقارات الخواص المغاربة والأجانب، والأملاك التابعة للدولة أو العقارات غير المحفظة التي يملك أصحابها الأصليون رسوما عدلية رسمية موثقة في المحكمة الاجتماعية للدار البيضاء منذ العقد الثاني من القرن الماضي.

ويأتي هذا التحرك بعد صدور تعليمات عليا من أجل الضرب بيد من حديد على شبكات السطو على العقارات بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية، التي تسبب نشاطها المشبوه في مآس اجتماعية مفجعة.

وتنكب الفرقة الوطنية على التحقيق في ملفات بمناطق مختلفة بمدينة الدار البيضاء، إذ قال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، إن هناك مجموعة من الملفات التي تهم التزوير الذي طال ملكيات 196 شقة بمجمع سكني، إضافة إلى السطور على عقارات بأنفا وبوسيجور والوازيس ودار بوعزة وعين الذئاب.

وأوضح متزكي في تصريح لهسبريس: "الأنشطة غير القانونية لمافيا السطو على الممتلكات والعقارات تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وأمنه واستقراره الاجتماعي".

وأضاف رئيس جمعية ضحايا السطو على الممتلكات في التصريح ذاته: "الشبكات التابعة لمافيا العقار توغلت في صفوف المشرع، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية للفرقة الوطنية التي كشفت تورط برلمانيين في نشاط هذه المافيا".

وقال محمد متزكي: "هذا التوغل هو الذي يفسر أن البرلمانيين نجحوا في تمرير قانون مثير للجدل، يتمثل في المادة 2 من قانون 39-08 للحقوق العينية، والذي ينص على التقادم في عمليات تزوير تحفيظ العقارات بعد مرور أربع سنوات ولو بدون علم الضحية، وهو ما لا يوجد في أي بلد في العالم؛ ما يفسر أن نضالاتنا كانت مستهدفة من طرف لوبيات السطو على الممتلكات".

وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن "العمل الذي تقوم به حاليا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جبار ويستحق التنويه، لأنه يتطلب مجهودات جبارة وخبرات لا يستهان بها من أجل كشف حقائق التزوير؛ وعليه ستبقى أنشطة السطو على العقارات والممتلكات من أخطر الجرائم المالية والاقتصادية على الصعيد الوطني"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ben الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:30
02-08-39 cette loi doit etre revoquer? maintenant?car sa ce vois le principe? et les parlementaires qui en votez cette loi doivent passez ke reste de leur salle vie a 3OUKACHA si vous voulez avoire un pays de justice?
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10
2 - مناظر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:34
يأكلون مال الدولة و يبنون فوق أراض ليست لهم و يبيعون للمواطن البسيط بأعلى ثمن.. مناشير آدمية.. تقطع أوصال المجتمع بلا رحمة و لا شفقة..
نطالب بإيقافهم عن حدهم و إرجاع كلما جمعوه ظلما و عدوانا لأصحابه الشرعيين. و الحكم عليهم بأقسى العقوبات.. فهم قاسية قلوبهم لا تنفع معهم سوى القسوة..
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18
3 - sociallllllllll الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:35
لقد رأينا في الدار البيضاء نساء يريدون الأنتحار لأنهم حكمو عليهم بالإفراغ وهما من سنين طويلة يملكون السكن اجي عندك البرلماني ورغباك تصوت عليه باش اجي يستولى على دارك ويشردك الله اما هذا منكر بلاد المفسدين
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5
4 - ghizlane الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:36
تمرير قانون مثير للجدل!.ولماذا يتهافتون على الولوج إلى البرلمان؟وبشتى الطرق المتاحة.أليس ذلك من أجل خدمة مصالحهم؟ماذا ننتظر ممن يشتري دمم ضعفاء القلوب والجاهلون من أجل نيل الأصوات؟وماذا ننتظر من حكومة تمرر قوانين دون دراسة وتحليل للعواقب ؟للأسف مغربنا نعم مغربنا فلو كان مغربهم لخدموه بأعينهم يتخبط في عشوائية مؤسساتية لن يخرج منها سوى بتغيير جدري للعقول والبشر والقوانين
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10
5 - عبدو من الرباط الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:42
سيكتشفون أن معضم الذين استولوا على هاته الأراضي من خدام الدولة وكبارها وجنرالاتها وكلونيلاتها وسيطوى الملف كما العادة.
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2
6 - Promoroccan الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:50
ماعندناش المافيا ال خوت, عندنا خدام الدولة...
بدون الدولة المافيوزي العتيد والراعي الرسمي للفساد لن يكون هناك شيئ اسمه "مافيا العقار" ...

ماعندناش حاجا سميتها مافيا بالمعنى الكلاسيكي, عندنا غي خدام "الدولة".
لبلاد عامرا غي زناطط الخوت .
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1
7 - mouktadi abderrazak الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 09:51
إنها الدول العربية وشعوبهم لا غير هم الذين يقولون في المثل الشعبي العام حاميها حراميها. إن المغرب أكثر ما نخاف عليه ونخشاه هو من فئة معينة هم الحكام والساسة والمسؤولين الحكوميين والمستشارين للملك. ان هؤلاء هم أساس بناء هذا الوطن وإصلاحه والنهوض به اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصناعيا. فأرجوا وأتمنى أن تحصى ضمائر كل مسؤول حر حتى تعم الفائدة وتزول المغالطات ولن ينسى لكم الوطن هذا الجميل.
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8 - abdallah الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:01
Je demande à S,M le Roi de mettre fin aux agissements de ces energumènes du parlement,ils ont scandalisé et noirci l'image de notre pays . Je me demande comment un parlementaire qui ne pense qu'à son ventre et a spolier les biens d'autrui va honorer son mandat et oeuvrer pour le bien du pays
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9 - Housseimi الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:02
الاحكام القاسية هي الحل.هاذا إذا لم يكن الحكام متورطون معهم.
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