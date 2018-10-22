مديرو التعليم يواصلون الاحتجاج بجهة سوس

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عاد أطر الإدارة التربوية بجهة سوس ماسة إلى تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي بعدد من أقاليم الجهة، حيث التأم مديرو ومديرات التعليم العمومي، اليوم الإثنين، ضمن محطة احتجاجية هي الثالثة على صعيد سوس ماسة؛ وذلك أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باشتوكة آيت باها.

وجاء التحرك الاحتجاجي لأطر هيئة الإدارة التربوية بسوس ماسة إثر ما وصفوه بـ"الاستفزازات والمضايقات" التي تعرّض لها قياديون في الجمعيات الممثلة لهذه الفئة، متجلّية في إقدام كل من المديريات الإقليمية للتعليم باشتوكة وإنزكان وتزنيت على وقف خدمة الهاتف الوظيفي لعدد من أعضاء جمعيّتيْ المديرات والمديرين.

أطر الإدارة المنتفضون، اليوم الإثنين، أمام مديرية اشتوكة، رفعوا لافتات وشعارات تُندّد بـ"تعسفات واستفزازات المسؤولين الإقليميين"، و"الموقف الانتقامي الذي بصم عليه المديرون الإقليميّون ببعض المديريات بسوس ماسة"، كما حمّلت المسؤولية لهؤلاء المسؤولين عن "عزل المؤسسات التعليمية عن التواصل مع محيطها وفرقائها الخارجيّين".

وحذرت كلمات المكاتب النقابية التعليمية المؤازرة لهيئة الإدارة، وأخرى لجمعيات مديرات ومديري التعليم العمومي بأسلاكه الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، من "مغبّة تكريس مبدأ السخرة والعبودية في التعامل مع أطر الهيئة الإدارية والتربوية، واستعمال أساليب التهديد والشطط في استعمال السلطة، وغيرها من الممارسات، من أجل تركيع المناضلين"، كما طالبت الوزارة الوصية بفتح حوار جدي حول "المطالب المشروعة لهذه الفئة".

بلقاس أفنكار، عن فرع اشتوكة آيت باها للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن "هيئة الإدارة التربوية تخوض برنامجا نضاليا وطنيا احتجاجا على عدم فتح الوزارة لحوار جدي ومسؤول معها ومع الشركاء الاجتماعيين".

وأضاف المتحدّث أن "الشكل المنظم اليوم جاء احتجاجا على الوزارة ولاستنكار تصرفات بعض المسؤولين الإقليميّين، الذين دخلوا في استفزازات ومضايقات لمناضلين بالجهة".

واعتبر بلقاس أفنكار أن وزارة التربية الوطنية "مطالبة بفتح حوار مع هيئة الإدارة التربوية، من أجل تلبية المطالب المسطرة من طرف المكاتب الوطنية لجمعيات المديرات والمديرين، الذين يواجهون إكراهات ومشاكل عديدة أثناء ممارسة مهامهم، وآن الأوان لإنصافهم"، وأردف بأن "هذه الفئة ماضية في تنفيذ مزيد من المحطات الإقليمية والجهوية، وستتوجه بمسيرة نحو البرلمان. وبعد دجنبر سيتم إعلان برنامج نضالي تصعيدي، ما لم تعبر الوزارة عن نيتها في تجاوز هذا الاحتقان الوطني".