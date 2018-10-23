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الرئيسية | جهات | تخريب "قطرة الحليب" يغضب نشطاء بتازة

تخريب "قطرة الحليب" يغضب نشطاء بتازة

تخريب "قطرة الحليب" يغضب نشطاء بتازة
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:36

عبرت التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة عن إدانتها الشديدة لما أسمتها "عملية التخريب الممنهجة التي طالت بعض الأشجار بحديقة قطرة الحليب بتازة"، مطالبة المسؤولين القائمين على الشأن الإداري والمحلي بتحمل مسؤوليتهم في ما تتعرض له أشجار الحديقة التاريخية المذكورة من "تدمير وتخريب، تمهيدا لاجتثاثها".

جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية المذكورة، توصلت هسبريس بنسخة منه، أشارت فيه إلى أنها "وقفت على حجم الأضرار الخطيرة التي ألحقتها عملية التخريب الممنهجة ببعض الأشجار، وما خلفه ذلك من استياء عارم لدى عموم الساكنة".

واستحضرت التنسيقية ذاتها، من خلال هذه الوثيقة، "عملية تخريب واجتثاث الأشجار المعمرة والنادرة التي طالت سابقا حديقتي 20 غشت وجنان السبيل، ونفس السلوك العدواني تجاه كل ما هو جميل وأخضر وتاريخي".

إلى ذلك، ذكر حسان عارض، منسق التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة، أن حديقة قطرة الحليب، التي تخضع لعملية إعادة التأهيل تحت إشراف الجماعة الحضرية والمديرية الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة، تضم أشجارا نادرة، بعضها يزيد عمرها عن 60 سنة.

وأبرز عارض، في تصريح لهسبريس، أن التنسيقية الإقليمية للدفاع عن المآثر التاريخية بتازة قامت، صباح يوم السبت الأخير، بزيارة ميدانية إلى حديقة قطرة الحليب، المحاذية لمسجد موريتانيا، وذلك "بعدما بلغ إلى علمها الشروع في تخريب الأشجار المعمرة بهاته الحديقة التاريخية"، "ووقفت على حجم الأضرار التي ألحقتها عملية التشذيب المبالغ فيها بأشجار الحديقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تازي قديم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 10:49
تازة أصبحت قرية كبيرة.لا مرافق لا بنية تحتية
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2 - تازي حر الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 11:00
اولا شكرا هيسبريس لمتابعتك لاخبار المدينة المغضوب عليها
تانيا سؤال يدور في خاطري
اين دهب التحقيق الذي باشرته السلطة في حق الوكالة لتوزيع الماء في تدميرها لمعلمة البستيون؟
اناشد دوي الضمائر الحية التي تخاف على هدا الوطن و مدينة تازة ان تقوم بزيارة الغابات المجاورة لي ترى ماذا فعل بها
تدمير الثروة الغابوية التي تزخر بها المنطقة في سبيل الثراء السريع و اللامشروع
نطالب نحن سكان تازة بزيارة ملكية فهناك اطراف تخلق بلبلة كلما اقتربت زيارة ملكية لكي لا تهر الاختلالات و السرقات و المشاريع الوهمية
نترجى خيرا في العامل الجديد ليحارب الفاسدين
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5
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