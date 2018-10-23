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الرئيسية | جهات | الداخلة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

الداخلة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم

الداخلة أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار في يوم
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 12:02

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين 22 أكتوبر 2018 إلى غاية السادسة من صباح اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018:

- الداخلة: 41 ملم - أكادير: 30 ملم

- الصويرة: 11 ملم

- بنسليمان: 9 ملم

- السمارة: 5 ملم

- كلميم: 4 ملم

- مكناس: 3 ملم

- آيت ملول: 2 ملم

- إفران وطانطان وسيدي إفني وتزنيت: ملمتر واحد

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