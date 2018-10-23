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2800 مستفيد من خدمات قافلة طبية بطاطا

2800 مستفيد من خدمات قافلة طبية بطاطا
محمد ايت حساين
الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 19:05

نظمت مندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجمعية الطبية المغربية للتضامن، قافلة طبية متعددة التخصصات وخدمات صحية توعوية وتحسيسية؛ وذلك في إطار تفعيل المخطط الإقليمي للصحة في العالم القروي.

ولإنجاح فعاليات هذه القافلة الطبية، أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بطاطا، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأنها عبأت أزيد من ثمانين مهنيا، من أطباء مختصين وعامين وممرضين وأطر إدارية وتقنية.

وأضاف البلاغ ذاته أن القافلة همت الفحوصات الطبية في تخصصات الطب العام، طب المعدة والأمعاء، طب الغدد والسكري، طب النساء والتوليد، طب الجهاز التنفسي، طب الأطفال، طب القلب والشرايين، طب الأسنان، طب العيون، الطب الباطني وكذا فحوصات بالأشعة.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى استفادة 2800 مواطن ومواطنة من ساكنة إقليم طاطا من خدمات هذه القافلة، إذ أجريت فحوصات بالأشعة الطبية لـ 740 مستفيدا، مع 2070 استشارة متخصصة، منها 223 استشارة طبية في طب المعدة والأمعاء، و295 كشفا في طب المفاصل والروماتيزم، و144 فحصا في طب الغدد والسكري، و206 فحوص للنساء، و207 كشوف للأطفال، و136 استشارة طبية تتعلق بأمراض القلب والشرايين، و223 فحصا في طب الجلد، و130 فحصا في طب الأسنان، منها 30 عملية جراحية، و291 فحصا في طب العيون، منها 82 عملية جراحية؛ إضافة إلى 52 عملية جراحية عامة .

ولفت ذات البلاغ إلى أن المرضى استفادوا من كميات مهمة من الأدوية الحيوية بالمجان، وحسب وصفات الأطباء.

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