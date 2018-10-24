24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة
- 140 مليون أورو تشق طريقها إلى الرباط لمنع تدفق المهاجرين
- تقرير: الجيش الجزائري "مقدّس" والفساد يعشّش في المؤسسات
- مبارك وساط يفوز بجائزة سركون بولص للشعر
- "بوكافر" تدعو إلى تعميم المنح على طلبة تنغير
العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة (5.00)
الحكومة تُخصص 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (5.00)
الحموشي يُرقي شرطيي "قطار الموت" ورجل أمن صرعته سيارة (5.00)
- السرعة وراء فاجعة "قطار الموت" .. و"القتل الخطأ" يورط السائق - (200)
- أردوغان: خاشقجي قُتل "بطريقة وحشية" .. وملك السعودية "صادق" - (146)
- جطو: ديون الدولة تفوق التوقعات .. و"تقاعد" المغاربة في خطر - (118)
- المغرب يعلن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (66)
- المالكي: فشل منظومة التعليم يُسقط الشباب المغربي في براثن التطرّف - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استغلال سيارات الدولة يُثير استنكارا في اشتوكة
لازال احتفاظ رئيسي جماعتين ترابيتين بإقليم اشتوكة آيت باها بسيارات الخدمة يُثير كثيرا من ردود الفعل المتسائلة عن "استمرار استغلال ممتلكات الدولة من طرف شخصين لم يعودا يشغلان أي مهام انتدابية داخل المرفق الجماعي"، وذلك بعد أن طالهما العزل من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الرابع من أكتوبر الجاري، والذي سبقه حكم ابتدائي صادر عن إدارية أكادير بتاريخ 7 يونيو من السنة الجارية.
عبد العزيز السلامي، عن فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف استمرار استغلال سيارات المصلحة من طرف الرئيسين المعزوليْن بـ"السلوك غير المقبول، لا سياسيا ولا أخلاقيا"، مضيفا: "دون الحديث عن كونه مجرّم قانونا، واختلاس يطال الوقود المستعمل في تحركات الرئيسين، من غير أن تكون لهما أي صفة. بل الأخطر تواجد تلك العربات بمقرات سكناهم، على بعد مئات الكيلومترات من مقر الجماعتين".
واعتبر المتحدّث أن "السلطات الأمنية مطالبة بحجز كل سيارات الدولة، إذا ما تم استعمالها بدون إذن أو مهمة، فما بالك بأشخاص تم عزلهم من مهامهم"، وزاد: "كان خطاب ترشيد النفقات الغائب الأكبر في عمل هذه المجالس، بدءا باقتناء سيارات فارهة لفائدة الرؤساء، لا تتناسب مع ميزانيات مجالسهم وواقع التنمية الهش، مرورا بالاستغلال البشع لهذه المعدات العمومية، إلى غاية استعمالها خارج الخدمة وبعد قرار العزل، والتمويه بعدم تغيير لوحتها الرقمية، لتحديد هويتها الرسمية، كما حال جماعة أوكنز".
عبد العزيز السلامي أورد في تصريح لهسبريس أن "السلطات العمومية، سواء الإقليمية الإدارية أو الأمنية، مطالبة بتحمل مسؤوليتها لوقف هذا التسيب المرفوض جملة وتفصيلا، حماية للمال العام وصيانة للقانون، وأن تعمل على مساءلة المعنيين والتعويض لفائدة الجماعة عن الأضرار الناجمة عن العبث بمعداتها، خارج كل الضوابط القانونية".
ومن أجل نيل رأي المعنيّين، اتصلت هسبريس بالرئيس السابق لجماعة هلالة، أحمد أوسياد، غير أن هاتفه ظل طيلة اليوم خارج التغطية؛ فيما قال خالد أشاطر، الرئيس السابق لجماعة أوكنز: "سيارة الجماعة مركونة فعلا بجانب منزلي، وذلك منذ صدور الحكم القضائي، دون أن يتم استغلالها، في انتظار انتخاب رئيس جديد، سأسلمه السيارة وباقي المستندات والمعدات".
وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها أصدر قرارا بتوقيف كل من رئيس جماعة أوكنز ورئيس جماعة هلالة خلال شهر ماي من السنة الجارية، وأسند تدبير شؤون الجماعتين إلى النائبين الأوليْن، مباشرة بعد أن رفع دعوتين قضائيتين أمام إدارية أكادير، طعن فيهما في مسطرة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفين بالجماعتين، وطالب بعزلهما، وهو المطلب الذي استجاب له القضاء الإداري ابتدائيا واستئنافيا.
وتجدر الإشارة إلى أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات يُباشرون منذ الأسبوع الماضي، بالجماعة الترابية لأوكنز، عملية افتحاص واسعة، يُنتظر أن تنتهي بالوقوف ميدانيا على إنجاز عدد من المشاريع، لاسيما في مجال الطرق الممولة من طرف الجماعة.