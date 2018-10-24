جهة الشرق تنجز كيلومترات من المسالك الطرقية

هسبريس من وجدة

قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن المسافة المنجزة من المسالك الطرقية إلى حد الآن على مستوى مجموع جماعات إقليم فكيك، بواسطة آليات مجلس الجهة، "بلغت أزيد من 227 كيلومترا، في انتظار أن يصل مجموعة المسافة حوالي 300 كيلومتر".

كلمة بعوي جاءت خلال زيارة تفقدية قام بها، رفقة كل من عامل إقليم فكيك ورئيس المجلس الإقليمي لفكيك وأعضاء مجلس الجهة المنتمين إلى إقليم فكيك ورؤساء المصالح اللاممركزة، لورش أشغال فتح وتهيئ الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 6108 والنقطة الكيلومترية 18 وسد الركيزة على طول 30 كليومترا، "من أجل فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها".

كما شمل البرنامج، الذي أطلقه مجلس جهة الشرق، إنجاز 40 كيلومترا من المسالك الطرقية بجماعة بني كيل و65 كيلومترا بجماعة تندرارة و48 كيلومترا بجماعة بوعنان و54 كيلومترا بجماعة بني تيجيت، بالإضافة إلى 20 كيلومترا بجماعة عبو لكحل؛ وهو ما أسهم في فك العزلة عن الدواوير المستفيدة والتي تضم أزيد من 17 ألف نسمة من الساكنة القروية.

يذكر أن الجماعات القروية لإقليم فكيك استفادت أيضا من برامج مجلس جهة الشرق التي تروم تعزيز وتطوير البنيات التحتية بالإقليم والرفع من جودة الخدمات الأساسية، خاصة بالعالم القروي.

كما يراهن مجلس جهة الشرق على إنجاز أزيد من 2500 كيلومتر، قبل نهاية الولاية الحالية، في إطار البرنامج المسطر من لدن المجلس، إضافة توفير جميع الاحتياجات الضرورية للجماعات القروية المذكورة، من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية، وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.