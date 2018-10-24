24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة (5.00)

  2. تراجع الأسعار الدولية للبوتان يخفف دعم الحكومة لقنينات الغاز (5.00)

  3. كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر (5.00)

  4. إضراب شاحنات نقل السلع يدفع تجار الأسواق إلى "عطالة إجبارية" (5.00)

  5. ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | زخات رعدية ورياح قوية تداهم مناطق في المملكة

زخات رعدية ورياح قوية تداهم مناطق في المملكة

زخات رعدية ورياح قوية تداهم مناطق في المملكة
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 14:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، هطول زخات رعدية محليا قوية، يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات، التي يحتمل أن تكون مصحوبة بهبوب رياح قوية ورعدية، ستسجل من يوم الخميس على الساعة الخامسة مساء إلى يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا بأقاليم الصويرة، وشيشاوة، وأكادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وتارودانت، وتيزنيت، وسيدي إفني، وكلميم، والحوز.

وأضاف ذات المصدر، أن نفس الظاهرة ستهم، من الخميس على الساعة التاسعة مساء إلى الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا، كلا من أقاليم آسفي، وسيدي بنور، والجديدة، وبرشيد، وسطات، والدار البيضاء، ومديونة، والنواصر وبنسليمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - محمد ماخموس الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 14:41
اللهم صيبا نافعا،اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - Sabae youness الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 14:56
اللهم صقينا الغيت ولا تجعلنا من القانتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.