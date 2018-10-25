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متمدرسون يخلدون اليوم العربي للبيئة في بودروة

متمدرسون يخلدون اليوم العربي للبيئة في بودروة
أيوب صدور من وزان
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 08:53

احتفاء باليوم العربي للبيئة، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني بوزان، بشراكة مع الفرع الإقليمي لجمعية مغرب أصدقاء البيئة، احتفالية كبرى الأربعاء بمنتجع بودروة، مع يوم بيئي لتحسيس التلاميذ بضرورة الحفاظ على هذا الفضاء الذي يشكل ثروة طبيعية وبيئية وطنية.

وتأتي هذه المبادرة، التي نظمت بتأطير من طرف أطر مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية التابع للمندوبية الإقليمية للمياه والغابات بإقليم وزان، حسب خديجة بنعبد السلام، رئيسة مصلحة الشؤون التربوية بمديرية تعليم وزان، في إطار "تنزيل برنامج المديرية للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة وفق مقاربة تشاركية مؤسساتية وقطاعية تروم تعزيز روح المواطنة البيئية لدى المتمدرسات والمتمدرسين، وتحسيسهم بأهمية الانخراط في الجهود التي تبذل على مستوى الإقليم لحماية البيئة باعتبارها مجالا طبيعيا وإيكولوجيا".

وعرف النشاط، حسب بنعبد السلام دائما، تنظيم 5 ورشات لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة وزان، تنوعت بين الرسم وتدوير النفايات وتنظيف محيط الفضاء الإيكولوجي، إلى جانب ورشة تشجير وغرس شتائل، حرصا على إشراكهم في بلورة وعي استباقي، منفتح على المستقبل، ويستشرف غدا أفضل للأجيال الصاعدة، معتبرة مساهمة كل من التلاميذ والفاعلين المدنيين مساهمة تحسيسية وتثقيفية من أجل اندماج المواطنين في قضايا البيئة.

وتخلل هذه التظاهرة تقديم شروحات وعرض من طرف أطر ومهندسي مندوبية المياه والغابات لفائدة الفئات المستهدفة؛ "وذلك قصد تربية الناشئة على المسؤولية المشتركة في مجال حماية البيئة التي يتعين أن يتقاسمها جميع المتدخلين".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - rachid الخميس 25 أكتوبر 2018 - 09:28
بإدارة والله منتجع خص غير المسؤولين يهتمون بتطوير به وتحسينيه
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