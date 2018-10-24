24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة (5.00)

  2. كوسومار تواكب دراسة أبناء مزارعي قصب السكر (5.00)

  3. ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا (5.00)

  4. استغلال سيارات الدولة يُثير استنكارا في اشتوكة (5.00)

  5. إسبانيا توقف مهاجرا مطلوبا لعدالة المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | جمعويون يقاربون واقع الشأن المحلي بإقليم زاكورة

جمعويون يقاربون واقع الشأن المحلي بإقليم زاكورة

جمعويون يقاربون واقع الشأن المحلي بإقليم زاكورة
محمد أيت حساين
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 22:48

احتضنت الجماعة الترابية ترناتة، بإقليم زاكورة، مساء اليوم الأربعاء، لقاء دراسيا حول "الشأن المحلي..سؤال المنظومة وبناء الإنسان"، من تنظيم مرصد زاكورة للسياسات العمومية، بتنسيق مع الجماعة الترابية السالف ذكرها.

وتمحور اللقاء حول السياسات العمومية من خلال تحديد إطارها القانوني وأهم المتدخلين فيها، والبحث عن مكامن الخلل؛ بالإضافة إلى استعرض البرنامج العام، الذي أكد من خلاله المنظمون أن العمل متواصل من أجل البحث عن سبل تقويم واقع السياسات العمومية الحالية.

اللقاء خلص إلى ضرورة الاعتماد على العنصر البشري كمعادلة أساسية في المنظومة التنموية؛ فضلا عن ضرورة خلق فريق عمل يضم جميع الفاعلين المحليين في المجال.

إبراهيم ايت ملخير، منسق اللقاء الدراسي، أوضح أن مرصد زاكورة للسياسات العمومية نظم هذا اللقاء انطلاقا من أهدافه المتمثلة أساسا في إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والعمل كشريك جنبا إلى جنب باقي المؤسسات المنتخبة واللاممركزة.

ومن التوصيات التي خلص إليها اللقاء الدراسي، يضيف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التنمية مسؤولية الجميع، كل من موقعه وحسب اختصاصاته ووفق الصلاحيات التي خولها له القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.