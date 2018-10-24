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كُتّاب وآراء
جمعويون يقاربون واقع الشأن المحلي بإقليم زاكورة
احتضنت الجماعة الترابية ترناتة، بإقليم زاكورة، مساء اليوم الأربعاء، لقاء دراسيا حول "الشأن المحلي..سؤال المنظومة وبناء الإنسان"، من تنظيم مرصد زاكورة للسياسات العمومية، بتنسيق مع الجماعة الترابية السالف ذكرها.
وتمحور اللقاء حول السياسات العمومية من خلال تحديد إطارها القانوني وأهم المتدخلين فيها، والبحث عن مكامن الخلل؛ بالإضافة إلى استعرض البرنامج العام، الذي أكد من خلاله المنظمون أن العمل متواصل من أجل البحث عن سبل تقويم واقع السياسات العمومية الحالية.
اللقاء خلص إلى ضرورة الاعتماد على العنصر البشري كمعادلة أساسية في المنظومة التنموية؛ فضلا عن ضرورة خلق فريق عمل يضم جميع الفاعلين المحليين في المجال.
إبراهيم ايت ملخير، منسق اللقاء الدراسي، أوضح أن مرصد زاكورة للسياسات العمومية نظم هذا اللقاء انطلاقا من أهدافه المتمثلة أساسا في إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، والعمل كشريك جنبا إلى جنب باقي المؤسسات المنتخبة واللاممركزة.
ومن التوصيات التي خلص إليها اللقاء الدراسي، يضيف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن التنمية مسؤولية الجميع، كل من موقعه وحسب اختصاصاته ووفق الصلاحيات التي خولها له القانون.